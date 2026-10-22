به گزارش خبرنگار مهر سیدعباس صالحی عصر پنجشنبه پس از بازدید از نمایشگاه صنایع روستایی و عشایری روستای ارکان بجنورد، در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال پرشور مردم از این بازار اظهار کرد: حضور مردم با شور و اشتیاق در این بازار برای من بسیار جالب بود؛ رویدادی که به رونق کسب‌وکارهای روستایی و فرهنگی کمک کرده است.

وی با تأکید بر پیوند فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در روستای ارکان گفت: نکته مهم‌تر، ارتباط میان این دو حوزه در این روستاست. از سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همزمان با آغاز پروژه‌های کتاب، این نگاه وجود داشت که کتاب می‌تواند فراتر از یک فعالیت فرهنگی، زمینه‌ساز شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی و مشارکت مردم در حل مسائل محیط پیرامونشان باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امروز مشاهده افرادی از روستاهای مختلف که از طریق جشنواره‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کرده‌اند و در مسیر انتخاب روستای دوستدار کتاب گام برداشته‌اند، نشان می‌دهد که چگونه یک حرکت فرهنگی می‌تواند به تقویت تعاملات اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی منجر شود.

صالحی بیان کرد: این تجربه به‌خوبی نشان می‌دهد که حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی پیوندی عمیق دارند و می‌توانند در کنار یکدیگر زمینه‌ساز اتفاقات ارزشمندی باشند. بسیار خوشحالیم که شاهد شکل‌گیری چنین تجربه‌ای هستیم.