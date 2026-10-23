خروج برخی سرم های تزریقی و داروها از پوشش بیمه؛ نامه ابلاغی عارف

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ هیات وزیران، به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و با تأیید سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، تصویب و ابلاغ گردیده است.

بر اساس یکی از این مصوبات، به منظور حفاظت مالی از بیماران برای نسخ با هزینه دارویی تا دو میلیون ریال (۲۰۰ هزار تومان) تعرفه مدیریت خدمات دارویی معادل ۵۰ درصد تعرفه کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت تعیین می شود.

بر اساس این مصوبه سازمان های بیمه گر پایه مکلف هستند نسبت به ارائه بازخورد عملکرد و رفتار تجویزی پزشکان در چارچوب دستورالعمل مصوب دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت اقدام کنند.

سازمان های بیمه‌گر پایه همچنین باید در چارچوب دستورالعمل مصوب دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، نسبت به مدیریت تجویز دارو و خدمات پیراپزشکی پاراکلینیک از طریق سازوکارهای تشویقی اقدام کنند.

همچنین برای نسخ سرپایی مرتبط با خدمات آزمایشگاهی، تصویربرداری پزشکی و نسخ دارویی خود پرداخت فرانشیز ابتدایی به میزان یک میلیون ریال (۱۰۰ هزار تومان) تعیین می شود و سهم سازمان‌های بیمه گر پایه مازاد بر مبلغ یاد شده محاسبه و برداخت می شود.

بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین دهک های یک تا سه از شمول این تصویب نامه مستثنی هستند و همچون گذشته سهم سازمان‌های بیمه گر پایه محاسبه و پرداخت می شود.