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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

نخستین جشنواره معرفی اسب های یورقه راهور چناران برگزار شد

نخستین جشنواره معرفی اسب های یورقه راهور چناران برگزار شد

چناران- نخستین جشنواره معرفی اسبهای یورقه راهور چناران همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش با هدف معرفی ظرفیتهای سوارکاری در مجموعه ورزشی تختی چناران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کاوه آهنگر، رئیس اداره ورزش و جوانان چناران عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت معرفی و توسعه ظرفیتهای بومی سوارکاری، نخستین جشنواره معرفی اسبهای یورقه راهور چناران را فرصتی ارزشمند برای احیای این رشته ریشه‌دار و گسترش مشارکت نسل جوان در ورزش سوارکاری دانست.

رئیس اداره ورزش و جوانان چناران بیان کرد: معرفی اسبهای یورقه راهور از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته تربیت بدنی و ورزش بود که با هدف شناساندن این ظرفیت ورزشی و فراهم کردن زمینه توسعه آن برگزار شد.

وی با اشاره به قدمت و پیشینه سوارکاری افزود: این رشته از دیرباز در بین مردم جایگاه داشته است و برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند در معرفی بهتر اسبهای یورقه راهور، افزایش شناخت عمومی و رونق فعالیتهای مرتبط با این حوزه نقش مؤثری ایفا کند.

کاوه آهنگر با دعوت از خانواده‌ها برای آشنایی فرزندان خود با ورزش سوارکاری تصریح کرد: سوارکاری از جمله ورزشهای مورد تأکید در آموزه‌های اسلامی است و شایسته است با فراهم‌ کردن زمینه مناسب، نسل جوان را به فراگیری و فعالیت در این رشته تشویق کنیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان چناران ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌های معرفی، حمایت از علاقمندان و توسعه زیرساختهای مرتبط، شاهد پرورش ورزشکاران توانمند و افتخارآفرینی سوارکاران چنارانی در رقابتهای استانی، ملی و بین‌المللی باشیم.

کد مطلب 6986595

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