به گزارش خبرنگار مهر عبدالکریم حسین‌زاده شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» در بجنورد که در سالن فرهیختگان دانشگاه ازاد اسلامی بجنورد برگزارشد اظهار کرد: هر رویدادی که با زبان هنر بتواند به شادی‌آفرینی، امیدبخشی و تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند، ارزشمند و حائز اهمیت است.

وی با اشاره به نقش موسیقی، عکس، فیلم و دیگر شاخه‌های هنری در بازتاب مسائل جامعه افزود: هنر نباید تنها به بیان دردها و مشکلات محدود شود، بلکه باید برای مسائل راهکار ارائه دهد و ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود را نیز به نمایش بگذارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مواجهه با جوامع روستایی تصریح کرد: باید گفتمان خود را از «حمایت‌گری» به سمت «توسعه» تغییر دهیم؛ چراکه روستاییان خود بهترین افرادی هستند که می‌توانند مسیر توسعه مناطقشان را رقم بزنند.

حسین‌زاده با قدردانی از ایستادگی مردم در برابر دشواری‌ها گفت: مردم با وجود همه مشکلات ایستاده‌اند و ما در برابر این ایستادگی سر تعظیم فرود می‌آوریم؛ از این‌رو وظیفه داریم هر آنچه در توان داریم برای خدمت به آنان به کار بگیریم.

وی همچنین از هنرمندان خواست در کنار جهانی‌کردن مسائل و دغدغه‌های جوامع محلی، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستاها و عشایر ایران را نیز به جهان معرفی کنند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به نقش هنرمندان در بازتاب روایت‌های مردمی اظهار کرد: هنرمندان در جهانی‌کردن روایت‌ها و دردهای مردم نقش مهمی دارند و باید از این ظرفیت برای به تصویر کشیدن واقعیت‌ها، توانمندی‌ها و امید موجود در جامعه روستایی استفاده کنند.

حسین‌زاده با ابراز خرسندی از حضور در جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» پیشنهاد کرد که این رویداد در دوره‌های آینده به سمت موضوع‌محوری حرکت کند.

وی افزود: در هر دوره از جشنواره، علاوه بر بازتاب بخشی از مشکلات و دغدغه‌های روستاها و عشایر، راهکارها و چشم‌اندازهای امیدبخش نیز در آثار هنری مورد توجه قرار گیرد تا هنر بتواند در کنار روایت مسائل، ظرفیت‌های موجود برای پیشرفت و توسعه را نیز به نمایش بگذارد.