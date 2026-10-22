معرفی برگزیدگان جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر در بجنورد

به گزارش خبرنگارآیین اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» شامگاه پنجشنبه در بجنورد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم برگزار و برگزیدگان در بخش‌های مختلف معرفی شدند.

این آیین با قرائت پیام رییس جمهور از سوی استاندار خراسان‌شمالی‌ آغاز شد.

برگریدگان هر بخش بدین شرح است:

برگزیدگان بخش عکس

در بخش عکس، اسحاق آقایی برای اثر «در دامان طبیعت» شایسته دریافت لوح تقدیر شناخته شد.

همچنین علی حسن‌زاده از یزد برای عکس «مقنعی‌ها» و علیرضا بختیاری از ورامین برای عکس «میراث شوری‌ها» مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش عکس، امید شکری از بجنورد برای اثر «لهراسب» و صادق سوری از زاهدان برای عکس «خشکسالی» مقام دوم را کسب کردند.

در بخش تک‌عکس نیز امید شکری از بجنورد برای اثر «بند ناف»، ساسان جوادنیا، مهدی قانونی از اصفهان برای عکس «روستا زیر سایه دف»، رضا قائدی از اهواز برای اثر «هم‌زیستی» و علی سوته از شیراز برای عکس «طلای سرخ» در فهرست برگزیدگان قرار گرفتند.

بخش پویانمایی و هوش مصنوعی

در بخش پویانمایی و هوش مصنوعی، علی توکلی‌زاده از تهران برای فیلم «سودا»، علی جنتی از بجنورد برای فیلم «مطرب» و سارا احمدی برای فیلم «لورک» به‌عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

جوایز ویژه جشنواره

در بخش جوایز ویژه، مصطفی سعیدی برای فیلم «پشت صحنه یک رویا» جایزه ویژه راویان بومی را دریافت کرد.

همچنین ربابه روحی از اردبیل برای فیلم «جیران» به‌عنوان برگزیده جایزه بهترین فیلم از نگاه معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور معرفی شد.