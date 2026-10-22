به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی متن کامل پیام دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به سومین جشنواره فیلم‌کوتاه و عکس روستا و عشایر خراسان شمالی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم‌

ایران و فرهنگ‌ سرزمین کهن این دیار را تنها نمی توان از دیوارها و ایوان های بلند شهرها دید بلکه از کوجه باغ های روستایی و در دود تئور سحر کاهی، در نغمه هایی که از دامنه های زاکرس ونیز در کوج بهاری شاهون، بختیاری، قشقایی، جامعه عشایر (کرد، ترکمن، لک و عرب) وسایر ایلات نفس می کشد و چهار فصل پرشکوه ایران رامی پیماید، باید به قاب نشاند وحقیقتِ بخشی از حافظه تاریخی این سرزمین را نظاره کرد.

از این منظر، روستا و عشایر، از ریشه های اصیل هویت فرهنگی واجتماعی ایران عزیز و جلوه ای ارزشمند از تنوع فرهنگی این سرزمین اند. سرزمینی که در هر گوشه آن ، سکونت گاهها وزیست بوم های روستایی با ویژگی ها، آیین ها، آداب و رسوم و شیوه های زیست متفاوت، روایتگر بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران هستند.

طبیعت زیبا و متنوع روستاها و مناطق عشایری، همراه با زندگی و تلاش مردان وزنان این مناطق، تابلویی زنده و پویا از زندگی ایرانی است: بازتابی از کار و تولید، امید وهمدلی، خانواده وسنتها و الگوهای زیبای فرهنگ‌ بومی که هویت وسبک زندگی ایرانی را به تصویر می کشد.

ثبت و روایت این جلوه های ارز شمند، افزون بر پاسداشت میرات فرهنگی، فرصتی برای معرفی ایران و تنوع فرهنگی آن به نسل امروز ومخاطبان جهانی است.

در این میان، سینما، فیلم و عکاسی با برخور داری از زبانی جهانی و قدرت اثر گذاری بر افکار عمومی، می توانند روایت زندگی، فرهنگ، آداب و رسوم وسبک زندگی ایرانی را از مرزهای جغرافیایی فراتر برده و تصویری واقعی و ماندگار از ایران ومردم آن به جهانیان ارائه کنند.

بنابراین، هنر می تواند یکی از ابزارهای مؤثر دیپلماسی فرهنگی باشد؛ چرا که یک فیلم یا تصویر ماندگار ، گاه بیش از دهها پیام ونوشته، قادر است زیبایی های یک سرزمین، فرهنگ‌ مردم آم وارزش های انسانی مشترک‌ میان ملتها رابه مخاطب منتقل کند.

روایت هنر مندانه روستا و عشایر می تواند در مسیر صدور فرهنگ‌، هنر، آداب و رسوم ایرانی و تقویت شناخت وارتباط میان ملتها نقش آفرین باشد.

سومین جشنواره فیلم کوتاه وعکس روستا و عشایر، ««هزار ویک روایت»، فرصتی مغتنم برای گردهمایی هنر مندان وثبت این روایت های اصیل و متنوع است؛

رویدادی که می تواند ضمن حمایت از استعدادهای خلاق وتولید آثار چشم گیر، خلاقیت های فرهنگی ، طبیعی و انسانی روستاها وعشایر رادر قاب تصویر وزبان سینما به مخاطلبان ایرانی وجهانی معرفی کند.

از همه هنرمندان، فیلم سازان، عکاسان ودست اندرکاران این رویداد فرهنگی که با نگاه هنرمندانه خود به روایت زندگی فرهنگ مردم روستا وعشایر می پردازند، صمیمانه قدردانی می کنم وامیدوارم این جشنواره گامی مؤثر در جهت اعتلای هنر، گسترش دیپلماسی فرهنگی و معرفی شایسته ایران و فرهنگ غنی آن به جهانیان باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهور