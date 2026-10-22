به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی، پیشکسوت و چهره نام‌آور فوتبال ایران عصر امروز پنج‌شنبه در مراسم افتتاحیه استادیوم فرهنگی ورزشی شهدای ارتش در شهرستان بدره که با حضور استاندار ایلام و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در شهرک ولیعصر(عج) برگزار شد، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای ارتش و خانواده‌های ایثارگر، از تلاش‌های صورت گرفته در پیشبرد پروژه‌های ورزشی منطقه قدردانی کرد.

استیلی ضمن اشاره به روحیه همکاری و اتحاد مسئولان و خیرین در منطقه، تأکید کرد: پیگیری‌های مداوم برای تأمین بودجه و اتمام پروژه‌ها، نمونه‌ای بارز از خدمت به مردم است.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد فضاهای ورزشی برای جوانان، افزود: این زیرساخت‌ها فرصتی برای فعالیت‌های مثبت و سالم‌تر نسل جوان فراهم می‌کند و اثری ماندگار از مسئولان در دل مردم خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به پتانسیل‌های گردشگری شهرستان بدره و منطقه «دره کافری»، از ظرفیت‌های بالای این منطقه برای جذب گردشگر سخن گفت و در پایان، از نقش کلیدی خانواده‌های شهدا و بزرگان منطقه در هدایت نسل جوان قدردانی کرد.