تور کشی اطراف خانه نتانیاهو از ترس حملات پهپادی+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، خانه نتانیاهو واقع در قدس اشغالی طی ۲ روز گذشته شاهد اتخاذ تدابیر امنیتی برای مقابله با حملات پهپادی احتمالی بوده است. ۲ بالا بر با بستن خیابان به همراه ۱۰ کارگر اقدام به نصب تورهایی برای محافظت از بخش های بالایی خانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی کردند.

طی یک سال و نیم گذشته خانه نتانیاهو شاهد تغییراتی در ساختار داخلی آن و ایجاد پناهگاه ویژه بوده است. همچنین بلوک های سیمانی در خیابانی که خانه وی واقع شده قرار داده شده است. این در حالی است که نتانیاهو و همسرش به صورت مداوم در این خانه زندگی نمی کنند.

یک هفته قبل نیز فاش شد که دفتر نتانیاهو بین سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ حدود ۱۲۷ میلیون «شکل» برای اجرای پروژه های امنیتی در خانه های نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس و قیصریه هزینه کرده است.

پیشتر حزب الله لبنان موفق شده بود با یک پهپاد یکی از خانه های نتانیاهو را هدف قرار دهد و همین امر ترس و وحشت وی را از حملات پهپادی افزایش داده است.