به گزارش خبرنگار مهر، آیین معارفه مسئول فوتبال و فوتسال روستایی استان مازندران شامگاه پنجشنبه با حضور مسئولان استان و جمعی از اعضای این هیأت برگزار شد.

در این مراسم، مهدی رضی به‌عنوان مسئول فوتبال و فوتسال روستایی مازندران معرفی شد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی، زمینه گسترش این رشته ورزشی و شناسایی استعدادهای جدید فراهم شود.

رضی از فعالان رسانه‌ای و اجرایی فوتبال مازندران است که ریاست هیأت فوتبال ورزش‌های دانشگاهی استان، نایب‌رئیسی هیأت فوتبال تربیت بدنی سپاه استان و مدیریت روابط عمومی و سخنگویی هیأت فوتبال مازندران را در سوابق خود دارد. وی همچنین در حال حاضر به‌عنوان مشاور عالی هیأت فوتبال استان فعالیت می‌کند.

عضویت در هیأت‌رئیسه هیأت‌های تنیس، ورزش‌های ناشنوایان، ورزش‌های دانشگاهی و پارادومیدانی مازندران از دیگر مسئولیت‌های اجرایی وی در حوزه ورزش به شمار می‌رود.

توجه به روستاها، مسیر توسعه فوتبال مازندران

حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، در این مراسم با اشاره به اهمیت ورزش در مناطق روستایی، حمایت از این بخش را زمینه‌ساز دستیابی به نتایج مثبت و ارزشمند در عرصه ورزش دانست.

وی با بیان اینکه شمار قابل توجهی از ورزشکاران و فوتبالیست‌ها فعالیت خود را از روستاها آغاز کرده‌اند، اظهار کرد: توجه به فوتبال روستایی می‌تواند نقش مهمی در رشد و ارتقای فوتبال استان داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ورزشی روستاها تأکید کرد و برنامه‌ریزی برای شناسایی استعدادها و حمایت هدفمند از ورزشکاران این مناطق را از عوامل مؤثر در پیشرفت فوتبال استان دانست.

توسعه فوتبال روستایی در مازندران، با توجه به پراکندگی روستاها و ظرفیت‌های بالقوه ورزشی این مناطق، می‌تواند زمینه‌ساز حضور استعدادهای تازه در سطوح بالاتر فوتبال و تقویت زیرساخت‌های ورزشی استان باشد.