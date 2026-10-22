  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹

سناتور آمریکایی: لابی اسرائیلی باعث ورود ما به جنگ علیه ایران شد

سناتور آمریکایی: لابی اسرائیلی باعث ورود ما به جنگ علیه ایران شد

سناتور مطرح آمریکا لابی صهیونیستی را عامل ورود کشورش به جنگ علیه ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برنی سندرز سناتور دموکرات مطرح آمریکا تاکید کرد: لابی اسرائیلی در آمریکا(آیپک) در حال حاضر ۹ میلیون دلار برای شکست عبدالرحمن السید نامزد انتخابات کنگره هزینه می کند.

وی اضافه کرد: آیپک دلیل ورود ما به جنگ علیه ایران و حمایت آمریکا از نسل کشی در غزه است.

سندرز تصریح کرد: باید به آیپک نه و انتخاب عبدالرحمن السید آری بگوییم تا به عضویت مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان درآید.

پیشتر دونالد ترامپ خشم خود را نسبت به پیروزی های انتخاباتی السید با وجود پول پاشی های آیپک ابراز کرده بود.

کد مطلب 6986624

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها