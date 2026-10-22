سناتور آمریکایی: لابی اسرائیلی باعث ورود ما به جنگ علیه ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برنی سندرز سناتور دموکرات مطرح آمریکا تاکید کرد: لابی اسرائیلی در آمریکا(آیپک) در حال حاضر ۹ میلیون دلار برای شکست عبدالرحمن السید نامزد انتخابات کنگره هزینه می کند.

وی اضافه کرد: آیپک دلیل ورود ما به جنگ علیه ایران و حمایت آمریکا از نسل کشی در غزه است.

سندرز تصریح کرد: باید به آیپک نه و انتخاب عبدالرحمن السید آری بگوییم تا به عضویت مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان درآید.

پیشتر دونالد ترامپ خشم خود را نسبت به پیروزی های انتخاباتی السید با وجود پول پاشی های آیپک ابراز کرده بود.