زادآوری چهارم یوزپلنگ ماده «تلخاب» در پارک ملی توران شاهرود ثبت شد

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین مشاهدات یوز در پارک ملی توران شاهرود اظهار کرد: دوربین‌های تله‌ای منطقه تصاویر این یوزپلنگ ماده را به همراه توله‌هایش ثبت کردند.

وی افزود: این رویداد از نظر حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، به‌عنوان یکی از گونه‌های در معرض انقراض، اهمیت دارد و چهارمین زادآوری موفق تلخاب در طبیعت را به ثبت می‌رساند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به روند پایش حیات‌وحش منطقه بیان کرد: این پایش با همکاری مؤسسه میراث سبز پایدار و محیط بان های منطقه انجام شده و بر اساس تصاویر ثبت شده، وضعیت سلامت توله‌ها مطلوب ارزیابی شده است.

یوسف‌پور ادامه داد: تداوم پایش زیستگاه های طبیعی، حفاظت از محدوده‌های زیستی و تلاش محیط بان ها از عوامل موثر در شناسایی و حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و فراهم کردن شرایط مناسب برای زاد آوری این گونه ارزشمند است.

وی افزود: پارک ملی توران در استان سمنان از زیستگاه های مهم یوزپلنگ آسیایی به شمار می‌رود و ثبت زادآوری‌های موفق در این منطقه، اهمیت استمرار اقدامات حفاظتی و مشارکت جوامع محلی در صیانت از این گونه در معرض انقراض را دوچندان می‌کند.