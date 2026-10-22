به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ علیرضا قنبری شامگاه پنجشنبه در مجمع علمای شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر، سرخه و گرمسار مقیم قم، بر ضرورت شناخت دقیق مسائل فرهنگی و اجتماعی، بهره‌گیری از داده‌های معتبر و تقویت ظرفیت علمای حوزه و فعالان فرهنگی برای تحقق تبلیغ مؤثر و مسئله‌محور تأکید کرد.

وی با قدردانی از روحانیون و فضلای سمنانی مقیم قم که همچنان ارتباط خود را با زادگاهشان حفظ کرده و در عرصه‌های فرهنگی و تبلیغی استان نقش‌آفرینی می‌کنند، اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های ارزشمند استان سمنان، حضور علمای دغدغه‌مند و نیروهای متعهدی است که با شناخت مسائل جامعه، در میدان خدمت حاضر می‌شوند و برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و احساس تکلیف دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان با اشاره به فعالیت‌های مجموعه تبلیغات اسلامی استان و تلاش مدیران شهرستانی این مجموعه، بر ضرورت هم‌افزایی میان روحانیت، نهادهای فرهنگی، ائمه جمعه و سایر مجموعه‌های اثرگذار تأکید کرد و افزود: شکل‌گیری همدلی میان مردم و مسئولان و ایجاد هماهنگی در عرصه‌های فرهنگی و تبلیغی، از الزامات پیشبرد مأموریت‌های دینی و اجتماعی است.

قنبری شناخت دقیق زیست‌بوم فرهنگی و اجتماعی را مقدمه هرگونه برنامه‌ریزی مؤثر دانست و با اشاره به این اصل که هرچه شناسایی دقیق‌تر باشد، امکان موفقیت در عملیات و اقدام نیز افزایش می‌یابد، بیان کرد: برای آنکه فعالیت‌های فرهنگی به اثربخشی واقعی منجر شوند، باید مسائل و آسیب‌های هر منطقه را به‌درستی بشناسیم، ظرفیت‌های موجود را شناسایی کنیم و متناسب با واقعیت‌های جامعه هدف، برنامه‌ریزی و اقدام داشته باشیم.

وی در ادامه، سامانه «دیده‌بان فرهنگی» را به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین رصد و تحلیل مسائل فرهنگی معرفی کرد و گفت: این سامانه با بررسی شاخص‌های مختلف در حوزه‌هایی همچون معنویت و ارزش‌های دینی، زندگی خانوادگی، مصرف رسانه، همبستگی اجتماعی، دانش و سرمایه انسانی، معیشت، رفاه و عدالت اجتماعی و مسائل اجتماعی، امکان شناخت دقیق‌تر وضعیت فرهنگی جامعه را فراهم می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به بررسی ۱۶۵ محور موضوعی در این سامانه افزود: دسترسی به داده‌ها و تحلیل‌های فرهنگی می‌تواند به مدیران، مبلغان و فعالان این عرصه کمک کند تا با شناخت بهتر مخاطبان و اولویت‌های هر منطقه، محتوای تبلیغی و شیوه ارتباط خود را هدفمندتر انتخاب کرده و زمینه اثرگذاری بیشتر فعالیت‌های فرهنگی را فراهم سازند.

قنبری همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های دینی و هویتی مردم استان سمنان، خاطرنشان کرد: در کنار شناسایی آسیب‌ها، باید ریشه‌های عمیق دینداری، ارادت به اهل‌بیت(ع) و سرمایه‌های معنوی جامعه را نیز شناخت و برای تقویت و صیانت از آن‌ها برنامه داشت؛ چراکه نگاه سطحی به برخی مظاهر اجتماعی، نمی‌تواند بیانگر واقعیت‌های عمیق فرهنگی و اعتقادی مردم باشد.

وی احیای آیین‌ها و سنت‌های مذهبی را از دیگر محورهای مهم فعالیت‌های فرهنگی استان برشمرد و با اشاره به برگزاری نمایشگاه «ماه بی‌قرینه» در شاهرود، توضیح داد: در این رویداد، آیین‌ها و رسوم عزاداری مردم شاهرود با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان، مستندسازی تصویری و ثبت تاریخ شفاهی مورد توجه قرار گرفته است تا ریشه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این سنت‌ها برای نسل‌های آینده حفظ شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان با اشاره به نمونه‌هایی از آیین‌های مذهبی در شهرستان‌های مختلف استان، از جمله مراسم «یا عباس» در شاهرود و آیین‌های سنتی عزاداری در مناطق دیگر، تأکید کرد: بسیاری از این سنت‌ها افزون بر جنبه مذهبی، حامل مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت، هویت محلی و همبستگی اجتماعی هستند و حفظ آن‌ها نیازمند شناخت دقیق پیشینه و پیوند دادن این ظرفیت‌ها با نیازهای فرهنگی امروز جامعه است.