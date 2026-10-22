استفاده از ظرفیت رسانه در ترویج مهدویت؛ بازاریان به میدان بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در دیدار با مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان سمنان در دفتر خود با تاکید بر ارزش فعالیت در مسیر ترویج فرهنگ مهدویت اظهار کرد: حتی اگر افراد در قبال فعالیت‌های خود در این مسیر دستمزد دریافت کنند، کارشان با برکت است؛ چراکه آنچه در زندگی در اختیار داریم، از سوی اهل‌بیت(ع) و امام زمان(عج) به ما می‌رسد و این اعتقاد و تجربه ما است که حضرات معصومین(س) زحمات خادمان این مسیر را بی‌پاسخ نمی‌گذارند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود اظهار کرد: همانطور که شهید سلیمانی نیز تأکید داشت، هنر واقعی آن است که بتوان با وجود محدودیت امکانات، نتایج مطلوب و قابل قبولی به دست آورد. از این رو، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و پیشبرد موثر فعالیت‌های فرهنگی باشد.

امام جمعه سمنان با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های موجود در مشاغل مختلف اظهار کرد: دامنه فعالیت‌های مهدوی بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که گاهی تصور می‌کنیم و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، از ظرفیت اقشار مختلف برای ترویج معارف مهدوی استفاده کرد.

مطیعی با اشاره به ظرفیت بازاریان و اصناف در مناسبت‌هایی همچون نیمه شعبان گفت: می‌توان با برنامه‌ریزی و جلب مشارکت داوطلبانه کسبه، زمینه احیای برخی سنت‌های مرتبط با این مناسبت‌ها را فراهم کرد و هر مغازه و واحد صنفی را به فرصتی برای ترویج فرهنگ انتظار و یاد امام زمان(عج) تبدیل نمود.

وی افزود: گاهی بیان یک حدیث یا ارائه یک تذکر اخلاقی کوتاه و مناسب از سوی فردی که با مردم ارتباط مستقیم دارد، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر مخاطبان بگذارد. از این رو، باید برای استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و تبلیغی اقشار مختلف جامعه برنامه‌ریزی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا گفت: به‌جای ارائه طرح‌های متعدد و پراکنده که ممکن است موجب سردرگمی مجریان و دست‌اندرکاران شود، بهتر است برنامه‌های محدودتر، مشخص و متناسب با امکانات و نیروی انسانی موجود تدوین و در بازه‌های زمانی معین اجرا شود.

مطیعی یکی از نیازهای اساسی در برنامه‌ریزی های مهدوی را ارزیابی مستمر سطح آگاهی مردم دانست و اظهار کرد: در حال حاضر، اطلاع دقیق و مستندی از میزان آگاهی اقشار مختلف مردم در شهرستان های استان درباره امام عصر(عج) نداریم؛ لذا ارزیابی این وضعیت می‌تواند به شناسایی نیازهای واقعی جامعه و طراحی برنامه‌های موثرتر کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت تناسب محتوای آموزشی با سطح مخاطبان افزود: همانگونه که در آموزش قرآن کریم باید متناسب با نیاز افراد، از آموزش روخوانی و روانخوانی آغاز کرد و سپس به مراحل بالاتر رسید، در حوزه معارف مهدوی نیز لازم است ابتدا سطح شناخت مخاطبان مشخص شود و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی بر اساس آن طراحی و اجرا گردد.