به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته در مرحله پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی از ۱۳ مهرماه آغاز شده بود و پس از سه بار تمدید، ساعت ۲۴ امروز جمعه اول آبان ماه ۱۴۰۵ به پایان می رسد.

متقاضیانی که تاکنون نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند، می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اطلاعیه‌های اصلاحی مربوط که در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است و با مراجعه به سامانه ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری مهرماه سال ۱۴۰۵ به نشانی https://register۱.sanjesh.org/SarNoExam_up۱۴۰۵۰۶، نسبت به ثبت‌نام و درج کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود در مهلت تعیین‌شده اقدام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته در پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ۱۳ مهرماه و اطلاعیه‌های اصلاحی سری اول، دوم و سوم در روزهای ۱۶، ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شده اند.

پذیرش رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و با هدف اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، مصوب ۱۰ شهریورماه سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، در دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، روزانه- غیردولتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با ملاک معدل کتبی یا کل دیپلم، با توجه به نوع دیپلم متقاضی و رشته انتخابی ایشان، از سوی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.

ظرفیت نهایی پذیرش براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ۳۲۰ هزار و ۵۲۳ نفر است و تاکنون بیش از ۱۲۴ هزار نفر در این پذیرش ثبت نام کرده اند.

شرایط متقاضیان برای پذیرش رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

لازم است متقاضیان از شرایط ذیل برخوردار بوده و برادران از لحاظ مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما منعی نداشته باشند.

شرایط عمومی

الف) اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب) التزام نسبت به احکام عملی اسلام (انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات).

تبصره: اقلیت های دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی از این شرط مستثنی هستند به شرط آنکه متجاهر به نقض احکام اسلامی نباشند.

ج) نداشتن سابقه عضویت در گروه های محارب و عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.

تبصره: در صورتی که متقاضی سابقه عضویت در گروه های محارب یا سابقه عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، باید تغییر نظر او احراز شود.

د) عدم احراز فساد اخلاقی.

هـ) عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال.

شرایط اختصاصی

داشتن یا دریافت یکی از مدارک: ۱) دیپلم نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ اعم از شاخه های نظری، فنی و حرف های و کاردانش، ۲) مدرک پیش دانشگاهی (نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی) یا اخذ آن حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۳) دیپلم دوره چهارساله متوسطه نظام قدیم، ۴) مدرک کاردانی (فوق دیپلم)، ۵) مدرک سطح یک حوزوی.

تبصره ۱: دارندگان مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دارندگان مدرک کاردانی پیوسته و همچنین آن دسته از متقاضیانی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) فارغ التحصیل می شوند، می توانند در این مرحله از پذیرش ثبت نام کنند.

تبصره ۲: دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی هنرستان، که فاقد مدرک پیش دانشگاهی یا مدرک کاردانی هستند، حق ثبت نام و انتخاب رشته، به این شیوه را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

تبصره ۳: فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی مورد نیاز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (مشمولان خدمات اجباری قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان) در مقطع کاردانی باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ خدمات خود را به پایان رسانده باشند.

تبصره ۴) فارغ التحصیلان مقطع کاردانی رشته های تحصیلی غیرپزشکی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به شرطی می توانند در این مرحله شرکت کنند که تعهدات و خدمات قانونی خود را انجام داده باشند.

تبصره ۵: دانشجویان محروم از تحصیل آموزشی، موضوع موارد مرتبط در آیین نامه آموزشی و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی که مدرک معادل کاردانی (اعم از کاردانی عمومی یا کاردانی) را دریافت کرده اند نیز مانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافی، پس از تسویه حساب کامل با مؤسسه آموزش عالی ذیربط و همچنین «اداره کل امور دانشجویان داخل» و «صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» و در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه (برای برادران) حق ثبت نام داشته و محدودیتی در انتخاب رشته ندارند؛ این دسته از متقاضیان می توانند تمامی تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصیلات خود به صورت یکجا به انجام رسانند.

دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، در این مرحله برای ثبت نام و انتخاب رشته لازم است شرایط مندرج در مقررات وظیفه عمومی را داشته باشند.