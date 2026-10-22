نهضت «هزار میدان، هزار راوی» دنبال تبدیل مردم به کنشگران فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار شامگاه پنجشنبه در نشست تخصصی طرح «هزار میدان، هزار راوی» در نوشهر، با حضور مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های مازندران، مبلغان، روحانیون و بانوان فعال فرهنگی، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های پراکنده مردمی به جریانی منسجم و مسئله‌محور تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بازتعریف نقش فعالان فرهنگی در جامعه اظهار کرد: سال‌هاست افراد مؤمن و دغدغه‌مند در عرصه‌های مختلف حضور دارند، اما حضور صرف و مقطعی برای ساختن آینده کافی نیست و باید از فعالیت‌های پراکنده، هیجان‌محور و واکنشی به سمت کنشگری سازمان‌یافته و مستمر حرکت کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: در الگوی جدید، افراد نباید صرفاً مخاطب فعالیت‌های فرهنگی باشند، بلکه باید به کنشگرانی فعال، تولیدکنندگان معنا و راویانی اثرگذار در شبکه‌ای منسجم تبدیل شوند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با تأکید بر نقش نخبگان و متخصصان در تحقق اهداف این نهضت تصریح کرد: عرصه روایتگری به فعالیت‌های سنتی مذهبی محدود نمی‌شود، بلکه حوزه‌های علمی، دانشگاهی، اجتماعی، اقتصادی و فضای مجازی را نیز در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان در رشته‌ها و حوزه‌های گوناگون می‌تواند زمینه اثرگذاری بیشتر در جامعه را فراهم کند و اجازه ندهد میدان روایت‌ها از حضور راویان توانمند خالی بماند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر نقش‌آفرینی مردم و استفاده از توانمندی‌های مردمی گفت: در این مسیر، هر فرد متناسب با تخصص و توانایی خود، از فعالان علوم اجتماعی و دانشگاهیان گرفته تا هنرمندان و کنشگران رسانه‌ای، می‌تواند در عرصه فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

انتقال پیام انقلاب با زبان و ابزارهای روز

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، هدف بنیادین طرح «هزار میدان، هزار راوی» را تقویت روایتگری متناسب با نیازهای روز جامعه دانست و خاطرنشان کرد: انتقال پیام انقلاب اسلامی نیازمند بهره‌گیری از زبان، ابزارها و شیوه‌های ارتباطی روز است تا روایت‌ها بتوانند در میدان‌های جدید علمی، رسانه‌ای و اجتماعی حضوری مؤثر داشته باشند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار تأکید کرد: این نهضت در پی آن است که ظرفیت‌های مردمی را از مرحله حضور به سطح اثرگذاری برساند و با تقویت جریان روایتگری، زمینه مشارکت فعال‌تر اقشار مختلف جامعه در عرصه‌های فرهنگی را فراهم کند.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح گفت: مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، گروه‌های جهادی، اصناف و مجموعه‌های هنری از جمله بسترهایی هستند که امکان مشارکت و نقش‌آفرینی علاقه‌مندان در آنها فراهم شده است.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار در پایان از علاقه‌مندان برای پیوستن به این حرکت فرهنگی دعوت کرد و گفت: متقاضیان می‌توانند با ارسال عدد ۱۰۰۰ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۲۰، برای آشنایی با حوزه‌های مختلف فعالیت این نهضت اقدام کنند.

در ابتدای این نشست نیز حجت‌الاسلام خطیبی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی نوشهر، ضمن خیرمقدم به حاضران، به تشریح ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی وجغرافیایی این شهرستان پرداخت.