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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

انتقاد محافل نظامی اسرائیل از توهمات نتانیاهو علیه ایران؛ «شدنی نیست»

انتقاد محافل نظامی اسرائیل از توهمات نتانیاهو علیه ایران؛ «شدنی نیست»

معاریو به انتقادات محافل امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی از توهمات نتانیاهو در قبال ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره صدور دستوراتی به ارتش برای سرنگونی نظام حاکم در ایران و جلوگیری از برنامه هسته ای این کشور با انتقادهای گسترده و آشکار در داخل ارتش و نهادهای امنیتی رژیم مواجه شده است.

معاریو به نقل از منابعی در ارتش و نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت، اهداف جنگی که نتانیاهو تعیین کرده است برای هیچ ارتشی در جهان قابل تحقق نیست.

در همین زمینه نهادهای امنیتی مدعی شدند ارتش می تواند نظام ایران را تضعیف کند، اما به هیچ وجه قادر به سرنگونی آن نیست.

همچنین منابعی در نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی ادعا کردند ارتش این رژیم توانایی دارد برنامه هسته ای ایران را برای مدتی به تاخیر بیندازد، اما از توانایی لازم برای جلوگیری کامل و قطعی از آن برخوردار نیست.

روزنامه معاریو پیشتر نیز از ارائه ۱۰ محور برای سند امنیتی رژیم صهیونیستی از سوی بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده و با اشاره به شکاف میان اظهارات او و واقعیت این اقدام را محکوم کرده بود.

معاریو اظهارات نتانیاهو را از نظر محتوا پوچ توصیف کرد و نوشت این اظهارات هیچ برنامه واقعی برای تامین امنیت ارائه نمی دهد.

کد مطلب 6986640

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