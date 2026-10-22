کشف قریب به ۶۴ هزار قلم کالای قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد رفیعی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی کالا قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت‌ موفقیت‌آمیز توسط مرزبانان اظهار داشت: مأموران در این عملیات ها موفق شدند، توقیف محموله ۶۴هزار ۷۴۳ قلم انواع کالا قاچاق شامل: ۵۹ هزار و ۳۶۰ قلم انواع دارو غیر مجاز، ۲ هزار لوازم ورزشی، هزار و ۹۹۱ عدد لوازم یدکی، ۵۷۹ عدد لوازم برقی، ۷۷۴ لوازم آرایشی را کشف کنند.

وی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۶۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.

