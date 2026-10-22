استقامت و پایداری عامل حفظ استقلال و عبور از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی شامگاه پنجشنبه در یادواره شهدای منطقه چناربن شهرستان بابل با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت از ارزش‌های ماندگار جامعه اسلامی است و شهدا با گذشتن از جان و هستی خود، امنیت، عزت و آرامش را برای میهن به ارمغان آوردند و به الگویی برای نسل‌های آینده تبدیل شدند.

وی با بیان اینکه یادواره‌های شهدا فرصتی برای بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی است، افزود: زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهیدان و انتقال فرهنگ شجاعت، فداکاری و مسئولیت‌پذیری به نسل جوان، از ضرورت‌های فرهنگی جامعه به شمار می‌رود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، پاسداشت مقام شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان را وظیفه‌ای همگانی دانست و گفت: ثبت و انتقال خاطرات، سیره زندگی و آرمان‌های شهیدان می‌تواند در حفظ هویت تاریخی و معنوی جامعه و آشنایی نسل جدید با انگیزه‌های رزمندگان نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: مدافعان میهن در دوران جنگ تحمیلی با حضور در جبهه‌ها و تحمل دشواری‌ها، جلوه‌هایی از ایمان، همبستگی و فداکاری را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی بر اهمیت بازگویی واقعیت‌های دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: شناخت تجربه‌های این دوران می‌تواند در تقویت خودباوری، مسئولیت‌پذیری و روحیه دفاع از استقلال کشور در میان نسل‌های جدید مؤثر باشد.

وحدت ملی و اتکا به توان داخلی در برابر فشارهای خارجی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت استقلال و امنیت ملی، وحدت اجتماعی، هوشیاری در برابر تحولات و تقویت توانمندی‌های داخلی را از عوامل مؤثر در صیانت از منافع کشور برشمرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران اظهار کرد: تجربه‌های تاریخی ملت ایران نشان می‌دهد که انسجام ملی و مشارکت آگاهانه مردم می‌تواند در عبور از دشواری‌ها و کاهش آثار فشارهای خارجی نقش‌آفرین باشد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت تبیین تاریخ معاصر برای نسل جوان، شناخت ارزش استقلال و عزت ملی را از موضوعات مهم در تقویت هویت اجتماعی دانست.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به درس‌های دوران دفاع مقدس، استقامت و پایداری را از عوامل مهم مقابله با مشکلات و حفظ استقلال کشور عنوان کرد و گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی با تکیه بر ایمان، امید، همبستگی اجتماعی و تلاش مستمر، برای عبور از بحران‌ها و صیانت از منافع ملی تلاش کرده است.

وی افزود: پایداری زمانی به سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه تبدیل می‌شود که با همدلی، مسئولیت‌پذیری، خدمت به مردم و تلاش برای حل مشکلات همراه باشد؛ همان ارزش‌هایی که فرهنگ ایثار و فداکاری شهدا به نسل‌های امروز منتقل می‌کند.

تأکید بر نقش ولایت فقیه در تاریخ انقلاب اسلامی

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در ادامه با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: رهبری امام خمینی(ره) در جریان پیروزی انقلاب و نقش رهبری شهید در هدایت کشور در مقاطع حساس، از موضوعات مهم تاریخ معاصر ایران است.

وی با بیان اینکه رهبری، وحدت ملی و حضور مردم در تحولات کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند، تصریح کرد: شناخت این مؤلفه‌ها می‌تواند به درک بهتر پیوند میان رهبری، مشارکت عمومی و حفظ انسجام ملی کمک کند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در پایان، یادواره شهدای منطقه چناربن بابل را فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهیدان دانست و بر ضرورت پاسداشت ارزش‌هایی همچون ایثار، فداکاری، استقلال‌طلبی، استقامت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید کرد.