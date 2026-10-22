به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان شامگاه پنجشنبه در تجمعات شبانه و یادواره ۴۱۷ شهید شهرستان فومن، با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت فومنی(ره) اظهار کرد: این عالم بزرگوار از شخصیت‌های کم‌نظیر تاریخ تشیع بود که در کنار مراتب والای عرفانی و معنوی، از هوشمندی، حافظه و قدرت تحلیل بالایی برخوردار بود.

وی با بیان اینکه ابعاد مختلف شخصیت آیت‌الله بهجت باید برای نسل جوان تبیین شود، افزود: ایشان نه‌تنها در عرصه فقاهت و عرفان جایگاهی برجسته داشت، بلکه دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی عمیقی نیز مطرح می‌کرد که بازخوانی آنها می‌تواند برای جامعه امروز راهگشا باشد.

لزوم بازخوانی دیدگاه‌های سیاسی آیت‌الله بهجت(ره)

پناهیان با اشاره به دیدگاه‌های آیت‌الله بهجت درباره تاریخ مشروطه و تحولات سیاسی ایران گفت: سخنان ایشان درباره عملکرد جریان‌های سیاسی، استکبار جهانی و چگونگی اداره کشور، ظرفیت قابل‌توجهی برای مطالعه و بررسی دارد و باید به‌صورت دقیق در اختیار نسل جوان قرار گیرد.

وی، مقابله با نفوذ و رانت‌خواری را از محورهای مهم تأکیدات سیاسی این عالم برجسته برشمرد و تصریح کرد: آیت‌الله بهجت بارها درباره آسیب‌های ناشی از نفوذ و فساد اقتصادی هشدار داده بود و این مسائل را از عوامل لطمه‌زننده به کشور می‌دانست.

این سخنران مذهبی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به این هشدارها افزود: شناسایی عوامل نفوذ و مقابله با رانت‌خواری باید از اولویت‌های جدی در مسیر پیشرفت کشور باشد و دیدگاه‌های آیت‌الله بهجت در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله بهجت شخصیتی اثرگذار در عرصه سیاست و مقاومت بود

پناهیان با اشاره به مواضع آیت‌الله بهجت در برابر استکبار جهانی اظهار کرد: در سخنان این عالم بزرگوار، تأکید بر ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری و ضرورت اتحاد مسلمانان به‌روشنی دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه دیدگاه‌های آیت‌الله بهجت(ره) درباره فلسطین و حمایت از مردم مظلوم غزه نیز باید بازخوانی شود، افزود: ایشان همواره بر ضرورت توجه به مسائل جهان اسلام تأکید داشت و معتقد بود مسلمانان با حفظ وحدت و همبستگی می‌توانند در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری ایستادگی کنند.

پناهیان همچنین با اشاره به جایگاه آیت‌الله بهجت در میان علما و شخصیت‌های جبهه مقاومت گفت: تأثیر معنوی و فکری ایشان به ایران محدود نبود و در میان علما و نیروهای مقاومت در منطقه نیز جایگاهی ویژه داشت.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی ابعاد مختلف شخصیت آیت‌الله بهجت(ره) به نسل جوان، پیشنهاد کرد مرکزی برای معرفی آثار، اندیشه‌ها و مواضع علمی، سیاسی و اجتماعی این عالم برجسته ایجاد شود تا زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با میراث فکری و معنوی ایشان فراهم شود.

تأکید بر ولایت‌مداری و تبعیت از رهبری

این سخنران مذهبی با اشاره به ارادت و حمایت آیت‌الله بهجت از امام خمینی (ره) و جایگاه ولایت فقیه در اندیشه ایشان گفت: بررسی خاطرات و مواضع این عالم بزرگوار، ابعاد مختلف اعتقاد و پایبندی ایشان به نظام اسلامی و رهبری انقلاب را آشکار می‌کند.

پناهیان با اشاره به نقش امام خمینی (ره) در شکل‌گیری حرکت انقلابی مردم ایران افزود: آیت‌الله بهجت در تحلیل تحولات اجتماعی و سیاسی، برای نقش معنوی و رهبری امام خمینی (ره) جایگاه ویژه‌ای قائل بود.

وی همچنین بر ضرورت مطالعه و تبیین توصیه‌های آیت‌الله بهجت به نیروهای انقلابی تأکید کرد و گفت: بازخوانی این رهنمودها می‌تواند در تقویت بصیرت سیاسی و مسئولیت‌پذیری نیروهای انقلابی مؤثر باشد.

تبیین میراث فکری آیت‌الله بهجت برای نسل جوان

پناهیان با تأکید بر اینکه آیت‌الله بهجت از سرمایه‌های بزرگ علمی و معنوی جهان تشیع است، اظهار کرد: شخصیت ایشان را نباید تنها به یک شهر یا منطقه محدود کرد؛ بلکه اندیشه‌ها و سیره این عالم بزرگ، ظرفیتی برای بهره‌گیری در سطح ملی و جهان اسلام دارد.

وی با اشاره به جایگاه فومن به‌عنوان زادگاه این عالم برجسته، بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر آثار و اندیشه‌های ایشان تأکید کرد و افزود: ایجاد نمایشگاه دائمی یا مرکزی برای معرفی ابعاد علمی، عرفانی، تاریخی و سیاسی آیت‌الله بهجت می‌تواند در آشنایی نسل جوان با این شخصیت اثرگذار نقش‌آفرین باشد.

یادآوری حماسه ۴۱۷ شهید شهرستان فومن

پناهیان با گرامیداشت یاد و خاطره ۴۱۷ شهید شهرستان فومن، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: شهدا با تأکید بر تبعیت از ولایت فقیه و الگوگیری از مکتب عاشورا، مسیر خود را انتخاب کردند و امروز نیز پاسداشت راه آنان نیازمند پایبندی عملی به آرمان‌هایشان است.

وی با اشاره به پیوند میان فرهنگ عاشورا و روحیه مقاومت افزود: توجه به سیره اهل‌بیت (ع) و الگوگیری از قیام سیدالشهدا (ع)، از مؤلفه‌های مهم در تقویت روحیه ایستادگی و حفظ ارزش‌های اسلامی است.

این سخنران مذهبی در پایان با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه، بر ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی، زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و تداوم مسیر مقاومت تأکید کرد.