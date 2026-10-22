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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

کاهش ضایعات کشاورزی و مقابله با جنگ روانی دشمن رسالت مهم مدیران است

کاهش ضایعات کشاورزی و مقابله با جنگ روانی دشمن رسالت مهم مدیران است

مشهد- نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: خنثی‌سازی تلاش‌های تبلیغاتی دشمن برای پنهان‌سازی شکست‌ها، در کنار تلاش برای ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی رسالت مدیران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ سید حسن ربانی شامگاه پنجشنبه در اجلاسیه مدیران و مسئولان حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، ضمن گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید اظهار کرد: عزیزان ما به عنوان سربازان و لشکر امام زمان (عج) و مبلغان این نهضت، وظیفه دارند شرایط را به درستی درک کنند و به وظایف خود آگاهانه عمل نمایند.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان و شکست‌های پی‌درپی آن‌ها تصریح کرد: دشمنان با تکیه بر ابزار تبلیغاتی و فضای مجازی تلاش می‌کنند شکست‌های خود را پنهان نمایند؛ از جمله اینکه برخی افراد با طرح مباحثی همچون بازنگری در قراردادهای گذشته و تطهیر آن، قصد دارند تسلیم‌پذیری را تئوریزه کنند. این در حالی است که تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است هرجا بر اساس اصول و ایستادگی حرکت کرده‌ایم، پیروز میدان بوده‌ایم.

ربانی با تأکید بر لزوم ریشه‌یابی دقیق تحولات تاریخی و خطاهای گذشته خاطرنشان کرد: اعتماد به آمریکا و غرب در دهه‌های اخیر همواره خسارت‌بار بوده است و عهدشکنی‌های مکرر آن‌ها در قراردادها و قطعنامه‌های مختلف، گواهی روشن بر غیرقابل‌اعتماد بودن مستکبران است. بنابراین نباید ذره‌ای به عناصر نااهل و جریانات وابسته اعتماد کرد و لازم است با رویکردی حکیمانه، دل‌های مردم را به مسیر حق و ایستادگی قرص و محکم نگه داشت.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردها متناسب با شرایط روز کشور بیان کرد: متأسفانه هنوز در برخی بخش‌ها متناسب با شرایط جنگی عمل نمی‌کنیم؛ دشمن با تمام ابزارهای فرهنگی و اجتماعی خود به میدان آمده است و ما باید با آرایش جنگی کامل و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌ها، در برابر آسیب‌های فرهنگی از جمله مسائل حجاب و ترویج ارزش‌ها ایستادگی کنیم.

وی به مسئله مهم کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: طبق آمارهای کارشناسی، متأسفانه درصد قابل‌توجهی از تولیدات کشاورزی کشور دچار ضایعات می‌شود که هم با آموزه‌های دینی و آیات و روایات در تضاد است و هم امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس، تقویت فرهنگ جلوگیری از اسراف، ارتقای بهره‌وری و صیانت از منابع کشور باید به صورت جدی توسط مدیران و همکاران در استان‌ها پیگیری شود.

ربانی با تأکید بر لزوم تبعیت محض از فرامین و مطالبات مقام معظم رهبری و حفظ وحدت ملی خاطرنشان کرد: راه نجات کشور در پیروی دقیق از رهنمودهای ولایت فقیه است و امیدواریم با توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و بهره‌گیری از معنویات بارگاه منور رضوی، با انرژی، اقتدار و اخلاص کامل به محل خدمت خود بازگردیم و خدماتی شایسته به کشاورزان و مردم عزیز ارائه دهیم.

کد مطلب 6986647

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