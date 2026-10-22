کاهش ضایعات کشاورزی و مقابله با جنگ روانی دشمن رسالت مهم مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ سید حسن ربانی شامگاه پنجشنبه در اجلاسیه مدیران و مسئولان حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، ضمن گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید اظهار کرد: عزیزان ما به عنوان سربازان و لشکر امام زمان (عج) و مبلغان این نهضت، وظیفه دارند شرایط را به درستی درک کنند و به وظایف خود آگاهانه عمل نمایند.



وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان و شکست‌های پی‌درپی آن‌ها تصریح کرد: دشمنان با تکیه بر ابزار تبلیغاتی و فضای مجازی تلاش می‌کنند شکست‌های خود را پنهان نمایند؛ از جمله اینکه برخی افراد با طرح مباحثی همچون بازنگری در قراردادهای گذشته و تطهیر آن، قصد دارند تسلیم‌پذیری را تئوریزه کنند. این در حالی است که تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است هرجا بر اساس اصول و ایستادگی حرکت کرده‌ایم، پیروز میدان بوده‌ایم.



ربانی با تأکید بر لزوم ریشه‌یابی دقیق تحولات تاریخی و خطاهای گذشته خاطرنشان کرد: اعتماد به آمریکا و غرب در دهه‌های اخیر همواره خسارت‌بار بوده است و عهدشکنی‌های مکرر آن‌ها در قراردادها و قطعنامه‌های مختلف، گواهی روشن بر غیرقابل‌اعتماد بودن مستکبران است. بنابراین نباید ذره‌ای به عناصر نااهل و جریانات وابسته اعتماد کرد و لازم است با رویکردی حکیمانه، دل‌های مردم را به مسیر حق و ایستادگی قرص و محکم نگه داشت.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردها متناسب با شرایط روز کشور بیان کرد: متأسفانه هنوز در برخی بخش‌ها متناسب با شرایط جنگی عمل نمی‌کنیم؛ دشمن با تمام ابزارهای فرهنگی و اجتماعی خود به میدان آمده است و ما باید با آرایش جنگی کامل و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌ها، در برابر آسیب‌های فرهنگی از جمله مسائل حجاب و ترویج ارزش‌ها ایستادگی کنیم.



وی به مسئله مهم کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: طبق آمارهای کارشناسی، متأسفانه درصد قابل‌توجهی از تولیدات کشاورزی کشور دچار ضایعات می‌شود که هم با آموزه‌های دینی و آیات و روایات در تضاد است و هم امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس، تقویت فرهنگ جلوگیری از اسراف، ارتقای بهره‌وری و صیانت از منابع کشور باید به صورت جدی توسط مدیران و همکاران در استان‌ها پیگیری شود.



ربانی با تأکید بر لزوم تبعیت محض از فرامین و مطالبات مقام معظم رهبری و حفظ وحدت ملی خاطرنشان کرد: راه نجات کشور در پیروی دقیق از رهنمودهای ولایت فقیه است و امیدواریم با توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و بهره‌گیری از معنویات بارگاه منور رضوی، با انرژی، اقتدار و اخلاص کامل به محل خدمت خود بازگردیم و خدماتی شایسته به کشاورزان و مردم عزیز ارائه دهیم.