به گزارش خبرنگار مهر، دومین رویداد ملی سرمایه گذاری اصفهان (ایزینکس) که ۲۹ و ۳۰ مهرماه در حال برگزاری است، عصر امروز پنجشنبه با هدف بررسی ریز برنامه‌های محیط‌زیست و گردشگری با حضور رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، معاون دفتر مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون اقتصادی استاندار اصفهان و شماری از علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در حوزه طرح‌های گردشگری و محیط‌زیست در اتاق بازرگانی برگزار شد.

قرق اختصاصی بانک طبیعت است

علی رضایی عضو انجمن صنفی کارفرمایی حفاظتگاه‌های خصوصی حیات‌وحش کشور در این نشست، اظهار کرد: مناطق حفاظت‌شده دولتی از دهه ۱۹۶۰ توسط IUCN ترویج شدند اما چهار هدف اصلی داشتند که در ایران عمدتاً بر حفظ زیستگاه تمرکز شده و سه هدف دیگر یعنی مطالعات، آموزش و گردشگری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از سال ۱۹۶۵ مناطق حفاظت‌شده خصوصی در دنیا شکل گرفت و در کنگره پارک‌های ملی سال ۲۰۰۲ به‌عنوان شکل رسمی حفاظت به رسمیت شناخته شد؛ ایران نیز طرف این معاهده است.

عضو انجمن صنفی کارفرمایی حفاظتگاه‌های خصوصی حیات‌وحش کشور افزود: منطقه حفاظت‌شده خصوصی، پهنه‌ای طبیعی است که برای حفاظت بلندمدت تحت مدیریت غیردولتی تعریف می‌شود و بهره‌برداری پایدار و گردشگری در آن مجاز است، مشروط بر آنکه خللی به هدف حفاظت وارد نکند.

رضایی با بیان اینکه گردشگری به‌ویژه شکار تروفه در مطالعات آمریکای جنوبی ۴۰ تا ۵۰ درصد سبد محصول را تشکیل می‌دهد، گفت: سایر منابع درآمد شامل محصولات سبز، خدمات اکوسیستمی، اقدامات جبرانی صنایع و معادن، و آموزش و تحقیقات علمی است.

تشریح چگونگی شکار تروفه

وی با اشاره به اینکه شکار تروفه فقط نرهای بالغ با صفات مشخص را هدف قرار می‌دهد، افزود: برای کَل و بز افراد هشت تا ۱۳ ساله است؛ این شکار تنها یک تا ۲ ماه در سال و روی حداکثر پنج تا ۱۰ درصد جمعیت که دارای آن صفات هستند، انجام می‌شود و ماده‌ها شکار نمی‌شوند.

رضایی به تجربیات جهانی اشاره کرد و گفت: جمعیت کرگدن سفید از کمتر از چهار هزار و ۸۰۰ رأس در سال ۱۹۶۸ با مدیریت و شکار کنترل‌شده به بیش از ۳۰ هزار رأس رسید؛ همچنین کرگدن سیاه نیز در آفریقای جنوبی طی حدود ۱۰ سال ۵۰ درصد افزایش جمعیت داشت و صدها ذخیره‌گاه خصوصی ایجاد شد.

عضو انجمن صنفی کارفرمایی حفاظتگاه‌های خصوصی حیات‌وحش کشور با اشاره به اینکه در ایران از سال ۱۳۹۵ پنج منطقه به‌عنوان پایلوت معرفی شدند، ابراز کرد: در سال نخست تنها ۳۴ پروانه شکار صادر شد که کمتر از دو درصد جمعیت سرشماری‌شده دو گونه بود و میانگین ۱۵ تا ۱۷ هزار دلار درآمد ارزی ایجاد کرد و در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار دلار ارز وارد کشور شد.

به گفته رضایی، نتیجه حفاظت در این قرق‌ها رشد هشت تا ۱۰ برابری جمعیت، بازگشت پلنگ، گور ایرانی و حتی یوز در برخی مناطق، اشتغال بیش از ۵۰ نفر و ایجاد درآمد برای تورگردانان، جوامع محلی و خزانه دولت بوده است.

وی یک مدل کسب‌وکار نمونه را نیز تشریح کرد و گفت: در یکی از مناطق استان، درآمد سالانه بین ۲۳۰ تا ۶۱۵ هزار دلار برآورد شده؛ سرمایه ثابت اولیه در سه سال نخست بازدهی ندارد و افق سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ سال است.

عضو انجمن صنفی کارفرمایی حفاظتگاه‌های خصوصی حیات‌وحش کشور ادامه داد: قرق اختصاصی را می‌توان به بانک طبیعت تشبیه کرد؛ سرمایه آن تنوع زیستی است، سود آن رشد سالانه پنج تا هفت درصدی جمعیت و سقف سرمایه‌گذاری همان ظرفیت برد زیستگاه است.

کرم‌زاده: گردشگری باید برای سرمایه‌گذار جذاب باشد

امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، نیز در این نشست اظهار کرد: امروز آمده‌ایم به محیط‌زیست کمک کنیم. اگر قرق اختصاصی برای بخش خصوصی درآمد نداشته باشد، شکل نمی‌گیرد. باید بیزینس‌پلن (برنامه سرمایه‌گذاری) آن به‌قدری جذاب باشد که سرمایه‌گذار وظایف حاکمیتی را بپذیرد و سود هم ببرد.

وی با بیان اینکه آماده‌ایم در گردشگری ورزشی، سلامت و سایر حوزه‌ها حمایت کنیم، ابراز کرد: گردشگری دومین منبع مالی دنیاست و آینده از آن خدمات است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان افزود: خوشبختانه ضریب اشغال هتل‌های اصفهان بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است و در قانون برنامه هفتم بیش از ۹۰ منطقه نمونه گردشگری برای استان دیده شده که تنها تعداد محدودی به نتیجه رسیده است.

کرم زاده اضافه کرد: ۴۲ بسته سرمایه‌گذاری آماده ارائه داریم و همه ارکان استان برای توسعه گردشگری هم‌صدا هستند.

خسروی: از فرصت‌های مبتنی بر ارزش‌های محیط‌زیستی حمایت می‌کنیم

کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، نیز با تأکید بر حمایت از نشست، خواستار بهره‌برداری کامل از فرصت‌های گردشگری مبتنی بر ارزش‌های محیط‌زیستی شد و آمادگی استان را برای تسهیل این مسیر اعلام کرد.