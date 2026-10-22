وقتی مسابقه «مدهامتان» قرائت قرآن را به صحنه رقابت آورد

خبرگزاری مهر ـ گروه استان ها_معصومه آموده: مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» در استان البرز با رقابت اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آغاز شد. این دوره در رشته‌هایی همچون حفظ قرآن، قرائت و ترتیل، اذان، مکبری، دعاخوانی، صحت نماز، ترجمه‌خوانی و نقاشی برگزار شد و ۳۶ تیم در آن حضور یافتند.

حجت‌الاسلام کاظم شکری، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، با اشاره به برگزاری مسابقات در رده‌های سنی مختلف و ویژه خواهران و برادران اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در رشته‌های متنوع قرآنی با یکدیگر رقابت می‌کنند و نفرات و تیم‌های برتر به مرحله کشوری راه می‌یابند؛ مرحله‌ای که به گفته وی در استان همدان برگزار خواهد شد.

شکری تغییر ساختار مسابقات از انفرادی به تیمی را از ویژگی‌های این دوره دانست و افزود: در شیوه جدید، قاریان و حافظان در قالب تیم‌هایی از مساجد در مسابقات حضور پیدا می‌کنند. هدف از این تغییر، تقویت فعالیت‌های جمعی و کمک به تبدیل مساجد به پایگاه‌های فعال قرآن است.

وی با اشاره به اینکه مسابقات تنها به یک روز رقابت محدود نمی‌شود، گفت: کانون‌ها و مساجد در طول سال برای شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی برنامه‌هایی اجرا می‌کنند و حضور شرکت‌کنندگان در مدهامتان، بخشی از نتیجه همین فعالیت‌های مستمر است.

هدف‌گذاری برای موفقیت در مرحله کشوری

حجت‌الاسلام اکبرنژاد، داور مسابقات مدهامتان در استان البرز، با اشاره به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان اظهار کرد: این میزبانی نشان‌دهنده توجه به فعالیت‌های قرآنی است و شرکت‌کنندگان این رقابت‌ها از سرمایه‌های آینده استان به شمار می‌روند.

وی تنوع رشته‌ها و رده‌های سنی را از ویژگی‌های این دوره دانست و گفت: شرکت‌کنندگان در رشته‌هایی از جمله قرائت ترتیل، اذان، دعاخوانی، مکبری، صحت نماز، ترجمه‌خوانی و نقاشی به رقابت پرداختند. این تنوع، امکان حضور علاقه‌مندان با توانایی‌ها و علایق گوناگون را فراهم می‌کند.

اکبرنژاد با یادآوری رتبه سوم کشوری تیم البرز در دوره گذشته افزود: استان در بخش‌های انفرادی نیز افتخارآفرینی داشته است. به گفته وی، با تدبیر شورای توسعه قرآنی، دوره‌های ارتقایی برای تیم‌های برتر و برگزیدگان برگزار خواهد شد تا آنان با آمادگی بیشتری در مرحله کشوری شرکت کنند.

مشارکت کانون‌ها؛ موضوع مورد توجه فعالان قرآنی

حجت‌الاسلام محمود دهقاندار، مدیر کانون فرهنگی هنری ولایت عشق ماهدشت، با اشاره به ساختار برگزاری مدهامتان گفت: این مسابقات از سوی ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار می‌شود و در استان نیز مرحله استانی دارد، اما مرحله شهرستانی برای آن در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به فعالیت قرارگاه‌های قرآنی در شهرها و شهرهای اقماری اظهار کرد: با وجود نبود مرحله شهرستانی، در مساجد و کانون‌هایی که در حوزه قرآن فعال هستند، به واسطه فعالیت قرارگاه‌ها رویکرد و رویش خوبی شکل گرفته است. با این حال، برنامه‌های قرآنی برای استمرار و گسترش، به رسیدگی و توجه بیشتر مسئولان، به‌ویژه نهادهای قرآنی، نیاز دارد.

دهقاندار میزان مشارکت کانون‌ها را کمتر از انتظار دانست و گفت: با توجه به شمار مساجد استان و استانی‌بودن مسابقات، انتظار می‌رفت کانون‌های بیشتری حضور پیدا کنند؛ اما در حال حاضر حدود ۲۰ درصد کانون‌های مساجد در این رویداد شرکت دارند. به گفته او، میزان مشارکت در شهر کرج نیز تقریباً در همین حدود است.

مدیر کانون فرهنگی هنری ولایت عشق ماهدشت معتقد است پایین‌بودن مشارکت را نمی‌توان صرفاً به اطلاع‌رسانی نسبت داد. او نبود سرمایه‌گذاری مناسب برای رویدادهای قرآنی و توجه ناکافی به آموزش‌های قرآن‌محور را از عواملی دانست که می‌تواند در محدودماندن حضور کانون‌ها نقش داشته باشد.

شرکت‌کنندگان از کیفیت رقابت و انگیزه می‌گویند

محمد مهرآریا، شرکت‌کننده رده سنی بالای ۱۸ سال در رشته اذان از کانون فرهنگی هنری یاوران موعودِ مسجد صاحب‌الزمان (عج) محله حصارک کرج، کیفیت این دوره را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: رقابت‌ها با کیفیت خوبی برگزار شد و شرکت‌کنندگان از سطح بالایی برخوردار بودند. به گفته او، چنین فضایی فرصت مناسبی برای یادگیری و بهره‌گیری از تجربه دیگران فراهم می‌کند.

مهرآریا با اشاره به حمایت‌های مالی از رویدادهای مذهبی اظهار کرد: شرایط حمایت در گذشته چندان مطلوب نبود، اما در این مدت بهتر شده است. با این حال، جامعه قرآنی انتظار دارد مسئولان اهتمام بیشتری به مسابقات داشته باشند؛ زیرا این محافل بستری برای آموزش، تربیت و پیشرفت قرآن‌آموزان به شمار می‌روند.

او درباره انتخاب رشته اذان نیز گفت علاقه‌اش به این رشته از دوران کودکی شکل گرفته است. مهرآریا اذان را نغمه‌ای دانست که به جان و دل می‌نشیند و افزود همین علاقه او را در این مسیر نگه داشته است.

کیان زنگ‌زده، شرکت‌کننده رشته حفظ جزء ۳۰، نیز با اشاره به تفاوت این دوره با سال گذشته گفت اطلاع‌رسانی بهتر، زمینه حضور گروه‌های آماده‌تر را فراهم کرده و رقابت را جدی‌تر ساخته است.

وی اهمیت کار گروهی را از ویژگی‌های مسابقات دانست و افزود: در رقابت تیمی عملکرد هر عضو بر نتیجه گروه اثر می‌گذارد و همکاری و تمرین جمعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

زنگ‌زده جوایز مسابقات را در مقایسه با برخی رویدادهای دیگر مطلوب ارزیابی کرد و گفت مبالغ اهدایی به تیم‌های برتر در دوره گذشته، انگیزه شرکت‌کنندگان را افزایش داده بود. او در عین حال از نبود تقدیر کافی از مقام‌آوران کشوری گلایه کرد و افزود: به‌جز تقدیر پایگاه شهید کلهر و مسجد جامع کرج، ارگان‌های استانی تقدیر ویژه‌ای از این نوجوانان نکردند.

به گفته وی ، تشویق و توجه مسئولان می‌تواند در افزایش انگیزه نوجوانان قرآنی مؤثر باشد.

حضور کودکان در بخش نقاشی

محمدحسین دربندی، شرکت‌کننده خردسال رشته نقاشی از مسجد امیرالمؤمنین شهرک جهان‌نما در محله کلاک، موضوع اثر خود را آیه «وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا» انتخاب کرده بود. او گفت از طریق مادر یکی از دوستانش از مسابقه باخبر شده و تصمیم گرفته است در آن شرکت کند.

دربندی قرآن را بالاترین کتاب دانست و مسابقات را فرصتی برای تمرین بیشتر و پیشرفت کودکان ارزیابی کرد. او با اشاره به برگزاری کلاس‌های حفظ و روخوانی در مسجد محل خود افزود برای کودکان کلاس قرائت نیز در نظر گرفته شده است. این شرکت‌کننده از مسئولان خواست با برگزاری بیشتر مسابقات، محافل و کلاس‌های قرآنی، زمینه آشنایی کودکان بیشتری با قرآن را فراهم کنند.

دیدگاه‌های مسئولان، فعالان کانون‌ها و شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد مدهامتان، افزون بر رقابت، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های قرآنی مساجد و شناسایی استعدادهای تازه است.

افزایش مشارکت کانون‌ها، تقویت آموزش‌های مستمر و توجه به تشویق و حمایت از نوجوانان و مقام‌آوران، از جمله مطالباتی است که برای اثرگذاری بیشتر این رویداد مطرح شده است.