به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد: در مذاکرات سه‌جانبه پیشِ‌رو درباره امنیت روسیه و اوکراین گفت‌وگو خواهد شد.

رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که امنیت اروپا نیز باید در دستور کار این مذاکرات قرار گیرد.

مسکو پس از دیدار استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، با پوتین، آمادگی اصولی خود را برای ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با حضور آمریکا و اوکراین در نوامبر اعلام کرد.

زلنسکی نیز از برگزاری سریع نشست حمایت کرده است؛ با این حال، اختلاف‌ها بر سر شرایط پایان جنگ همچنان پابرجاست.

پوتین در ادامه گفت: روسیه برای هیچ جنگی با اروپا آماده نمی‌شود و ملت‌های اروپایی نیز خواهان جنگ با روسیه نیستند.

وی افزود: برای همه روشن شده است که پیروزی بر روسیه در میدان نبرد غیرممکن است.

رئیس‌جمهور روسیه اظهار داشت: سرزمین‌هایی که زلنسکی می‌گوید آماده واگذاری آن‌هاست، سرزمین‌های تاریخی روسیه هستند و ما آماده‌ایم درباره اوکراین به توافق برسیم.