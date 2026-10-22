https://mehrnews.com/x3dpVb ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ کد مطلب 6986673 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ حماسه ای که به شب دویست و سی و ششم رسید؛ زاهدان همچنان در میدان زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب دویست و سی و ششم، همچنان در خیابان ها حضور دارند. دریافت 36 MB کد مطلب 6986673 کپی شد مطالب مرتبط کشف قریب به ۶۴ هزار قلم کالای قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان پدر شهید «نداطلب»: پسرم با زبان روزه و درحال نماز به شهادت رسید آیت الله محامی: خدمت به مردم، میراث ماندگار شهیده افتخاری است برچسبها زاهدان تجمع مردمی سیستان و بلوچستان رهبر شهید
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