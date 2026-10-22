رقابت ۲۵۰ ورزشکار در مسابقات انتخابی آمادگی جسمانی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی المپیاد کشوری هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی استان تهران با حضور ۲۵۰ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان، به میزبانی شهرستان ورامین آغاز شد و به مدت دو روز ادامه دارد.

علی میری، رئیس هیئت آمادگی جسمانی ورامین، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی این شهرستان از رقابت‌های استانی اظهار کرد: حضور شمار زیادی از ورزشکاران و قهرمانان استان تهران در ورامین، فرصتی برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و نشان‌دهنده ظرفیت‌های ورزشی این منطقه است.

وی با بیان اینکه برگزاری مطلوب مسابقات و فراهم کردن شرایط مناسب برای رقابت ورزشکاران در دستور کار برگزارکنندگان قرار دارد، افزود: هدف این است که رقابت‌ها در بالاترین سطح کیفی برگزار شود تا نفرات برتر با آمادگی کامل به مرحله کشوری راه پیدا کنند.

رئیس هیئت آمادگی جسمانی شهرستان ورامین همچنین بر نقش چنین رویدادهایی در ایجاد شور و نشاط ورزشی، شناسایی استعدادها و ارتقای آمادگی جسمانی جوانان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان شایسته‌ای از استان تهران در رقابت‌های کشوری حضور یابند.