احمد اعرابی؛ فرمانده گمنامی که چهار دهه برای امنیت مردم مجاهدت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سیاسر شامگاه پنجشنبه در مراسم شب خاطره احمد اعرابی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: این مراسم فرصتی برای بازگویی خاطرات و مجاهدت‌های این رزمنده از زبان همرزمان، دوستان و اعضای خانواده او و معرفی هرچه بیشتر شخصیت و خدماتش به جامعه، به‌ویژه نسل جوان و فعالان فرهنگی استان است.

رئیس حوزه هنری سیستان و بلوچستان افزود: در این برنامه، علاوه بر روایت خاطرات احمد اعرابی از سوی همرزمانش، از کتاب خاطرات او رونمایی شد و شعرخوانی در وصف این رزمنده و رونمایی از یک اثر هنری با موضوع پرتره وی نیز در دستور کار قرار داشت که این اثر به خانواده او اهدا می‌شود.

سیاسر با اشاره به حضور جمعی از همرزمان، اعضای خانواده و وابستگان احمد اعرابی در این مراسم بیان کرد: جمعی از مردم، فعالان فرهنگی و اهالی فرهنگ، هنر و ادب نیز در این شب خاطره حضور داشتند تا یاد و خاطره این چهره دوران دفاع مقدس گرامی داشته شود.

احمد اعرابی؛ چهره‌ای کمتر شناخته‌شده با چهار دهه مجاهدت

وی با بیان اینکه شب خاطره احمد اعرابی روایتی از چهار دهه تلاش و مجاهدت او در دوران دفاع مقدس و دیگر عرصه‌های فعالیتش است، ادامه داد: زمانی که برای گردآوری و ثبت خاطرات رزمندگان دفاع مقدس تلاش می‌کردیم و با احمد اعرابی آشنا شدیم، درصدد بودیم خاطرات خود او را نیز گردآوری کنیم؛ هرچند این کار در آن زمان به سرانجام نرسید، مجموعه‌ای از خاطرات او جمع‌آوری شده است.

رئیس حوزه هنری سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: احمد اعرابی با وجود فعالیت‌ها، مجاهدت‌ها و خدماتی که به استان و کشور ارائه کرده بود، آن‌گونه که شایسته بود شناخته نشده بود؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم با برگزاری این شب خاطره، ابعاد مختلف زندگی و فعالیت‌های او را از زبان همرزمان، دوستان و خانواده‌اش برای جامعه و به‌ویژه نسل جوان بازگو کنیم.

وی گفت: این مراسم تلاشی برای بازشناسی مجاهدت‌های مردی است که سال‌ها برای امنیت و آسایش مردم ایران و استان تلاش کرد و بخشی از زندگی خود را در مسیر خدمت به کشور سپری کرد.