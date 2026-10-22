توقف برای مهار بار، به قیمت جان یک جوان تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار کرد: ساعت ۱۶:۲۰ روز ۳۰ مهر ۱۴۰۵، در کیلومتر ۱۲ لاین شمالی آزادراه قزوین–کرج، محدوده مجتمع خدمات رفاهی وحدت، یک دستگاه کشنده هوو به علت بی‌توجهی راننده به جلو با قسمت عقب یک دستگاه کامیون بنز برخورد کرد.

وی افزود: کامیون بنز برای بررسی و کنترل مهار محموله در حاشیه راه متوقف شده بود و راننده و شاگرد وی در قسمت عقب خودرو مشغول بررسی مهار بار بودند که کشنده هوو با کامیون برخورد کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در پی این حادثه، شاگرد ۲۶ ساله کامیون که در قسمت عقب خودرو حضور داشت، به‌شدت مجروح شد و با وجود انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات جان باخت. راننده کامیون نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

تقی‌خانی با تأکید بر نقش بی‌توجهی به جلو در وقوع این حادثه، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و توجه کامل به مسیر، آمادگی لازم برای واکنش به شرایط پیش‌بینی‌نشده را داشته باشند.

وی همچنین با هشدار درباره خطر توقف در حاشیه آزادراه‌ها گفت: به دلیل سرعت بالای خودروهای عبوری، حاشیه آزادراه محل مناسبی برای توقف نیست و رانندگان باید در صورت ضرورت، محل امن و مجاز را انتخاب کنند و با استفاده از علائم هشداردهنده، از به خطر افتادن جان خود و دیگران جلوگیری کنند.



