جهاد بر پایه خیرخواهی، مقابله با ظلم و حمایت از مظلومان استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری پنجشنبه شب در نخستین شب اجتماعات شبانه ایام فاطمیه، با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره جهاد اظهار کرد: مفهوم جهاد در فرهنگ اسلامی با برداشت رایج از جنگ تفاوت دارد؛ چراکه در نگاه قرآن، جهاد حرکتی مبتنی بر خیرخواهی و ازخودگذشتگی برای جلوگیری از ظلم و کمک به دیگران است.

وی با اشاره به تأکید قرآن کریم بر پاسخ‌دادن به بدی با شیوه‌ای نیکوتر، افزود: منطق قرآن بر خیرخواهی و برخورد شایسته با دیگران استوار است و انسان باید تا جای ممکن، حتی در مواجهه با بدرفتاری دیگران، شیوه نیکو را در پیش بگیرد.

امام‌جمعه تاکستان با اشاره به جنگ‌های ظالمانه و نامشروع، اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غزه را نمونه‌ای از ظلم دانست و بر مخالفت اسلام با کشورگشایی و تصاحب منافع دیگر کشورها تأکید کرد.

غفوری با تشریح ضوابط اسلامی در میدان جنگ خاطرنشان کرد: حتی در شرایط جنگی نیز رعایت حقوق انسان‌ها ضروری است و نباید به افراد بی‌گناه، زنان، سالمندان و کودکان آسیب رساند یا با تخریب منابع حیاتی، زندگی مردم را به خطر انداخت.

وی با بیان اینکه جهاد اسلامی بر پایه انتقام‌گیری شکل نمی‌گیرد، به بیان خاطراتی از شهیدان حاجی‌زاده، حاج قاسم سلیمانی و حسین همدانی پرداخت و بر اهمیت رعایت موازین شرعی، وفای به عهد و پرهیز از آسیب‌رساندن به افراد بی‌گناه تأکید کرد.