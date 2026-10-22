به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: رویکرد قرارگاهی و استفاده هوشمندانه از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، زمینه افزایش نفوذ پیام را فراهم کرده و این تجربه باید به‌عنوان الگویی پیشرو در سایر استان‌ها استمرار یابد.

وی با بیان اینکه سند تحول رسانه ملی بر دو محور اصلی «هویت» و «عدالت» استوار است‌ افزود: تحقق عدالت در ابعاد ساختاری و سبک زندگی همچنان به تلاش و بازنگری جدی نیاز دارد و کارگروه پیشرفت رسانه ملی، تولیدات نمایشی، فیلم‌نامه‌ها و پیشنهادهای برنامه‌سازی را بر اساس این شاخص‌ها ارزیابی می‌کند.

جبلی روایت پیشرفت‌های کشور و دستاوردهای دانش‌بنیان را از راهبردهای اصلی رسانه ملی دانست و تصریح کرد: راه‌اندازی کارگروه پیشرفت، گنجاندن اخبار پیشرفت و دستاوردهای دانش‌بنیان در بخش‌های خبری مشروح ۱۴ و ۲۱ و ایجاد شبکه خبر ۲ برای پوشش زنده طرح‌های عمرانی و زیرساختی، در راستای تقویت این رویکرد انجام شده است.

وی ادامه داد: نسل جدید با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رشد کرده است و رسانه ملی برای انتقال مؤثر پیام باید از روش‌های متنوع و متناسب با نیازها و اقتضائات این نسل استفاده کند.

رئیس سازمان صداوسیما تاکید کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه، عامل مهم عبور کشور از شرایط دشوار بوده و جوانان نسل اینترنت و ماهواره نیز با روحیه انقلابی، شجاعت و حضور فعال خود، ظرفیت‌های درونی ملت ایران را به نمایش گذاشته‌اند.

وی گفت: هیچ نهادی به‌تنهایی نمی‌تواند بار سنگین مقابله با جنگ رسانه‌ای و شناختی را بر دوش بکشد و تحقق این هدف، نیازمند مشارکت همه ظرفیت‌ها، خلاقیت و مطالبه‌گری درون‌زا است.

جبلی بیان کرد: رسانه ملی علاوه بر کارکرد دانشگاهی، نقش قرارگاه، آوردگاه و آسایشگاه را نیز برعهده دارد و با هم‌افزایی ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای می‌توان اهداف انقلاب اسلامی را پیش برد.

پیگیری اصلاح قوانین نمایش خانگی

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به کاستی‌های قانونی و نظارتی حوزه نمایش خانگی گفت: تهیه‌کنندگان این حوزه باید چارچوب‌های قانونی را رعایت کنند و همه دستگاه‌های مسئول نیز برای تکمیل چرخه نظارتی و حقوقی احساس مسئولیت داشته باشند.

وی افزود: برخی آثار به دلیل وجود هنجارشکنی‌ها برای اصلاح به تهیه‌کنندگان یا پلتفرم‌ها اعلام شده‌اند و رسانه ملی پیگیری رفع نواقص قانونی و حقوقی این حوزه را دنبال می‌کند.

جبلی با اشاره به ضرورت تولید آثار تاریخی درباره مفاخر کشور از جمله امیرکبیر تصریح کرد: استفاده از روش‌های جدید تولید، با هدف کاهش هزینه‌ها و کوتاه کردن زمان ساخت آثار تاریخی، در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان صداوسیما از برنامه «پاورقی» به‌عنوان یکی از برنامه‌های پرمخاطب شبکه دو سیما نام برد و افزود: تولید روایت‌های کوتاه از داستان‌های قهرمانی شاهنامه در قالب میان‌برنامه نیز از هفته آینده آغاز می‌شود تا پیوند میراث ادبی گذشته با هویت ملی برای مخاطبان به تصویر کشیده شود.

وی گفت: بهره‌گیری از دیدگاه نخبگان جوان، توسعه برنامه‌سازی متناسب با ظرفیت‌های بومی و انتقال تجربه‌های موفق استان مرکزی به سایر استان‌های کشور، از اولویت‌های تحول رسانه ملی است.