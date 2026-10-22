به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عمر البخیتی»، سخنگوی دولت یمن با محکوم کردن تهدیدهای عربستان سعودی علیه تجمعات قبیله‌ای و غیرنظامی در یمن هشدار داد: هرگونه اقدام علیه این تجمعات با واکنشی متفاوت از گذشته مواجه خواهد شد.

وی افزود: تهدید قبایل یمن، خطایی بزرگ است که عربستان بهای آن را در سطوح مختلف خواهد پرداخت.

سخنگوی دولت یمن اظهار داشت: اعلام تجمعات غیرنظامی قبایل به‌عنوان اهداف نظامی، نشان‌دهنده وضعیت سیاسی و اخلاقی حکومت سعودی است و می‌تواند به‌عنوان سندی علیه این کشور در ارتباط با اتهام ارتکاب جنایات جنگی مورد استناد قرار گیرد.

البخیتی با هشدار درباره پیامدهای تهدید قبایل یمن افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که رویارویی با قبایل این کشور به شکست منتهی خواهد شد.

او همچنین این تهدیدها را نشانه سردرگمی در تصمیم‌گیری حکومت سعودی توصیف کرد.

سخنگوی دولت یمن در ادامه قبایل، شیوخ، بزرگان و اعضای جامعه قبیله‌ای یمن را به حفظ آمادگی و بسیج در برابر تجاوز سعودی فراخواند.

وی با تأکید بر اینکه مردم یمن درگیر نبردی سرنوشت‌ساز برای دفاع از خود هستند، گفت: این کشور مسیر دستیابی به استقلال کامل، پایان دادن به آنچه محاصره و تجاوز می‌نامد و بازپس‌گیری حقوق خود را ادامه خواهد داد.