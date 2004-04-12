اميدهاي كاراته به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مسابقات قراربود روز21 فروردين ماه درشهرستان قم برگزارشود كه به دليل استقبال بي نظيروخوب از مسابقات انتخابي جوانان مسوولين تصميم به تغييرزمان برگزاري مسابقات اميدها گرفتند. طبق تصميم جديد كميته تيمهاي ملي كاراته رقابتهاي انتخابي تيم ملي اميد درروزهاي سوم وچهارم ارديبهشت ماه انجام خواهد شد.

گفتني است: تيمهاي ملي جوانان واميد ايران قراراست درمسابقات قهرماني آسيا به ميزباني كشورماكائوشركت كند.