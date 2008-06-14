تقویم نمایشگاههای کشور باید ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد محمدی نیاری در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه آب و فاضلاب مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در همایش طرح مشکلات صنعت نمایشگاهی کشور ساماندهی تقویم نمایشگاهی را در جهت هماهنگی نمایشگاهها خواستار می شویم.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اردبیل تصریح کرد: عدم اعلام تقویم نمایشگاهی از سوی برخی مراکز به خصوص در یک محدوده جغرافیایی باعث تداخل تقویم نمایشگاهها با هم می شود که از آسیبهای جدی این صنعت است.

نیاری همچنین در این بازدید فضای نمایشگاه مشهد را عالی ارزیابی کرد و افزود: توسعه فضای نمایشگاهی در مشهد از رشد خوبی برخوردار بوده و سایتهای جدید التاسیس آن نیز استانداردهای لازم را دارد.

وی در خصوص ارتباط مراکز نمایشگاهی، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط شهرهای هم مرز با کشورهای همجوار، ارتباط دو نمایشگاه می تواند از طرفی جایگاه مناسب برای حضور خارجی ها باشد.

وی اظهار داشت: از طرف دیگر به دلیل مشترکات این شهرها با کشورهای هم مرز می توان با برگزاری نمایشگاههای اختصاصی در آنجا حضور صنعتگران ایرانی را برای رقابت و ورود به بازارهای این کشورها ارتقاء بخشیم.