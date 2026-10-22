راوی دفاع مقدس: مردم مبعوث شده بازمانده نسل شهدا هستند 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدیان شامگاه پنجشنبه در قرارگاه شهید علی محمد نایینی رشت اظهار کرد: انتقال پیام شهدا به مردم رسالت مهم اصحاب رسانه است همان‌طور که طبق فرموده رهبر شهید نگذارید قصه شهدا به دست فراموشی سپرده شود.

راوی دفاع مقدس گفت: این ملت مبعوث شده بازمانده همان نسلی هستند که طی هشت سال دفاع مقدس جان خویش را فدا کردند و با جانفشانی معبری باز کردند که امروز این مردم در همان معبر قدم برداشتند و در نهایت به شهدا ملحق خواهند شد.

وی به بیان خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس پرداخت و تصریح کرد:در اواخر جنگ مسئولیت گروهان برعهده بنده بود، نیرو کم داشتیم و به نیروی پدافندی نیاز بود.

احمدیان ادامه داد:پس از مدتی یک نفر نیرو فرستادند و کسی بود که برای اولین بار بود می‌دیدمش سلامی کرد و گفت سید مسعود رشیدی هستم با او همسنگری شدیم، شبی سر پُست خوابش برد وقتی بیدار شد گریه می‌کرد وقتی علتش را پرسیدم گفت :«من فردا شهید می‌شوم»

وی گفت: فردای آن روز با پاتک دشمن وقتی آمار شهدا را گرفتیم و در بین شهدا او را پیدا کردم و یاد خوابی که تعریف کرده بود و باور نمی‌کردیم تعبیر شد.

راوی دفاع مقدس تصریح کرد: شهدا در ایام اصل غربت دین خدا پای کار ایستادند و امروز این امانت به دست تک تک این مردم رسیده است که با اخلاص و مجاهدت پای کار دین مقاومت و ایستادگی می‌کنند.