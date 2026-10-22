  1. استانها
  2. گیلان
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

راوی دفاع مقدس: مردم مبعوث شده بازمانده نسل شهدا هستند 

راوی دفاع مقدس: مردم مبعوث شده بازمانده نسل شهدا هستند 

رشت- راوی دوران دفاع مقدس ضمن تاکید بر تداوم راه شهدا گفت: این ملت مبعوث شده بازمانده همان نسلی هستند که طی هشت سال دفاع مقدس جان خود را فدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدیان شامگاه پنجشنبه در قرارگاه شهید علی محمد نایینی رشت اظهار کرد: انتقال پیام شهدا به مردم رسالت مهم اصحاب رسانه است همان‌طور که طبق فرموده رهبر شهید نگذارید قصه شهدا به دست فراموشی سپرده شود.

راوی دفاع مقدس گفت: این ملت مبعوث شده بازمانده همان نسلی هستند که طی هشت سال دفاع مقدس جان خویش را فدا کردند و با جانفشانی معبری باز کردند که امروز این مردم در همان معبر قدم برداشتند و در نهایت به شهدا ملحق خواهند شد.

وی به بیان خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس پرداخت و تصریح کرد:در اواخر جنگ مسئولیت گروهان برعهده بنده بود، نیرو کم داشتیم و به نیروی پدافندی نیاز بود.

احمدیان ادامه داد:پس از مدتی یک نفر نیرو فرستادند و کسی بود که برای اولین بار بود می‌دیدمش سلامی کرد و گفت سید مسعود رشیدی هستم با او همسنگری شدیم، شبی سر پُست خوابش برد وقتی بیدار شد گریه می‌کرد وقتی علتش را پرسیدم گفت :«من فردا شهید می‌شوم»

وی گفت: فردای آن روز با پاتک دشمن وقتی آمار شهدا را گرفتیم و در بین شهدا او را پیدا کردم و یاد خوابی که تعریف کرده بود و باور نمی‌کردیم تعبیر شد.

راوی دفاع مقدس تصریح کرد: شهدا در ایام اصل غربت دین خدا پای کار ایستادند و امروز این امانت به دست تک تک این مردم رسیده است که با اخلاص و مجاهدت پای کار دین مقاومت و ایستادگی می‌کنند.

کد مطلب 6986700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند رحمت کند شهدای عزیز کشورمان را

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها