ابوالفضل مختارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویدادهای روستایی در استان اصفهان اظهار کرد: نزدیک به دو سال است که به دستور استاندار اصفهان، برگزاری رویدادها در شهرها و روستاهای استان در دستور کار دفتر امور شهری و روستایی استانداری اصفهان قرار گرفته است.

وی افزود: با همکاری فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی و دهیاران، موفق شدیم ۱۵۰ رویداد روستایی را به ثبت برسانیم و در سطح روستاهای استان برگزار کنیم.

مختارزاده با بیان اینکه برگزاری این رویدادها مستلزم تلاش و همکاری مجموعه مدیریت محلی است، تصریح کرد: این برنامه‌ها با همت فرمانداران، پشتیبانی بخشداران و همراهی شوراهای اسلامی و دهیاران در سطح روستاها برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ایده اصلی برگزاری این رویدادها، احیای ظرفیت‌ها و داشته‌های گذشته روستاها بوده است و هدف اصلی از اجرای آن‌ها، بازگشت جمعیت به روستاها، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق روستایی است.

معاون دفتر امور روستایی استانداری اصفهان با اشاره به برنامه‌های این دفتر برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی روستاها گفت: تلاش ما بر این است که با تجمیع اعتبارات و ایجاد ظرفیت‌های تسهیلاتی کم‌بهره، زمینه مناسبی در حوزه روستایی فراهم کنیم تا از طریق سرمایه‌گذاری مجدد، جذب سرمایه‌های خرد و مشارکت سرمایه‌گذاران در حوزه روستاها، بتوانیم زمینه احیای مجدد این مناطق را فراهم آوریم.

وی خاطرنشان کرد: احیای روستاها و رساندن آن‌ها به سطح تولید موردنظر، مستلزم شناسایی ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی و دعوت از افرادی است که امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارند تا بتوانیم روستاها را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم.

مختارزاده تأکید کرد: تحقق این اهداف بدون مشارکت و همراهی روستاییان امکان‌پذیر نیست و امیدواریم با تشکیل کارگروه‌ها و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، بتوانیم هرچه سریع‌تر به نتایج مطلوب در زمینه توسعه روستایی دست یابیم.

وی با اعلام آمادگی دفتر امور روستایی برای حمایت از متقاضیان گفت: افرادی که در حوزه روستایی فعالیت می‌کنند و برای دریافت تسهیلات یا موضوعات مشابه نیازمند راهنمایی و حمایت هستند، می‌توانند از ظرفیت‌های دفتر امور روستایی استفاده کنند. امیدواریم با ایجاد ظرفیت‌های مناسب، شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر روستاهای استان باشیم.