تصادف اتوبوس مسافربری با نیوجرسی در محور ایوانکی به گرمسار

سعید مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع تصادف یک دستگاه اتوبوس مسافربری با نیوجرسی در محور ایوانکی به گرمسار خبر داد و گفت: این حادثه شامگاه پنجشنبه رخ داد و یک نفر مصدوم شد.

رئیس جمعیت هلال احمر گرمسار با بیان اینکه اتوبوس در محور ایوانکی به گرمسار در حال تردد بود، اظهار کرد: برخورد با نیوجرسی موجب توقف اتوبوس شد و بلافاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

مجیدی با اشاره به مصدومیت یک نفر در این حادثه افزود: عوامل امدادی و اورژانس در محل حاضر شدند و به مصدوم امدادرسانی کردند.

وی با بیان اینکه این حادثه مصدوم دیگری نداشت، خاطرنشان کرد: علت وقوع تصادف در دست بررسی است.