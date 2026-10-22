به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری شامگاه پنجشنبه در جمع مردم مبعوث شده در میدان انقلاب شهر زنجان گفت: حدود هشت ماه از شهادت امام شهید ما می‌گذرد، اما مردم عزیز ایران، چه در شهر زنجان و چه در سایر شهرها و استان‌های کشور، میدان را رها نکرده‌اند و همچنان پای آرمان‌های نظام مقدس اسلامی ایستاده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به استمرار حضور مردم در شب‌های سرد پاییز و زمستان، شب‌های بارانی بهار و حتی در شرایط بمباران، تصریح کرد: این حضور حماسی و وفاداری مردم، جلوه‌ای از ایمان و پایبندی آنان به آرمان‌های الهی است.

حضور مردم در میدان، عبادتی بزرگ و عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن

آیت‌الله مظفری با انتقاد از افرادی که با ادعای عرفان و معنویت، اجتماعات مردمی را زیر سؤال می‌برند، گفت: برخی درک نمی‌کنند که حضور اجتماعی مردم در حمایت از امام جامعه و نظام اسلامی چه جایگاه مهمی در آموزه‌های قرآنی دارد.

وی با اشاره به آیات سوره مبارکه توبه اظهار کرد: هنگامی که خداوند و رسول خدا(ص) و امام جامعه، مؤمنان را به انجام وظیفه‌ای اجتماعی دعوت می‌کنند، نباید امور شخصی بر مسئولیت‌های اجتماعی ترجیح داده شود؛ چراکه خداوند حتی خستگی، گرسنگی، تشنگی و قدم‌هایی را که در مسیر یاری دین و حجت خدا برداشته می‌شود، در نامه اعمال مؤمنان ثبت می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان اینکه حضور مردم در تجمعات شبانه موجب ناراحتی دشمنان شده است، افزود: این حضور و مجاهدت میدانی، نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را در طول ماه‌های گذشته نقش بر آب کرده و از این رو، اجتماعات مردمی عبادتی بزرگ و اقدامی مؤثر در حفظ نظام مقدس اسلامی است.

وی تأکید کرد: نظام اسلامی امانتی الهی و میراث انبیا و اولیای الهی است که به همت امام راحل و شهدای والامقام در این سرزمین شکل گرفته و امروز حفظ این امانت بر عهده ملت ایران است.

آیت‌الله مظفری با تأکید بر پیروزی ملت ایران در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: در تقابل میان ملت ایران به‌عنوان نماینده جبهه حق و جبهه کفر و استکبار به سرکردگی آمریکای جهان‌خوار و رژیم غاصب صهیونیستی، بدون تردید ملت عزیز ایران پیروز میدان خواهد بود.

وی نخستین دلیل این اعتقاد را وعده‌های الهی و آیات قرآن کریم عنوان کرد و افزود: خداوند در آیات متعدد به مؤمنان وعده داده است که اگر در مسیر دین خدا و ارزش‌ها و آرمان‌های الهی استقامت کنند، آنان را یاری خواهد کرد و دست برتر را به آنان خواهد داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» خاطرنشان کرد: مؤمنان نباید سست شوند و اندوه به دل راه دهند؛ چراکه اگر ایمان خود را به وعده‌های الهی حفظ کنند، دست برتر را خواهند داشت.

وی همچنین با اشاره به آیه شریفه «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» تصریح کرد: اگر خدا را یاری کنید، خداوند نیز شما را یاری خواهد کرد و ثبات قدم به شما عنایت می‌کند.

تجربه تاریخی انقلاب و دفاع مقدس، گواه ایستادگی ملت ایران

آیت‌الله مظفری دومین دلیل پیروزی ملت ایران را تجربه تاریخی مواجهه با آمریکا دانست و گفت: این نخستین بار نیست که ملت ایران در برابر آمریکای جهان‌خوار قرار می‌گیرد؛ طی چند دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بارها توطئه‌های دشمنان با ایستادگی مردم خنثی شده است.

وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: شاه مخلوع، ژاندارم و مهره آمریکا در منطقه بود و آمریکایی‌ها تلاش فراوانی کردند تا این مهره را حفظ کنند و مانع پیروزی ملت ایران شوند، اما مردم با توکل به خدا و فریاد الله‌اکبر بر دشمنان غلبه کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب، دشمنان با ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب مختلف و راه‌اندازی غائله‌هایی همچون کردستان و ترکمن‌صحرا تلاش کردند کشور را دچار بحران کنند، اما ملت ایران در همه این عرصه‌ها بر توطئه‌های آمریکا غلبه کرد.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله افزود: دشمن با تحمیل جنگ و حمایت از صدام و حزب بعث، بخش‌هایی از خاک کشور را اشغال کرد؛ در شرایطی که ایران حتی توان تولید ابتدایی‌ترین تجهیزات نظامی و سیم‌خاردار را نداشت و به واردات نیازمند بود، ملت با توکل بر خدا و توسل به اهل‌بیت(ع) در میدان حاضر شد و دشمن را از وجب‌به‌وجب خاک کشور بیرون راند.

آیت‌الله مظفری این پیروزی را نتیجه ایمان، فداکاری و ایستادگی مردم دانست و تأکید کرد: ملت ایران در دفاع مقدس، پیروزی قاطع خود را در برابر دشمن به ثبت رساند.

وی با اشاره به استمرار توطئه‌های آمریکا پس از پایان دفاع مقدس اظهار کرد: دشمن از توطئه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست برنداشت و یکی از مهم‌ترین اقدامات آن، ایجاد گروه تروریستی داعش بود؛ گروهی که اگرچه ابتدا در سوریه و شام فعالیت می‌کرد، اما هدف اصلی دشمن از این پروژه، جمهوری اسلامی ایران بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و فرماندهان سپاه قدس گفت: به فرمان امام شهید، سردار دل‌ها و جمعی از فرماندهان سپاه قدس پیش از آنکه دشمن به خاک مقدس ایران نزدیک شود، به مقابله با آن در منطقه پرداختند و توطئه دشمن را خنثی کردند.

وی افزود: مجاهدت‌های شهید حاج قاسم سلیمانی و نیروهای مقاومت، داعش را به زباله‌دان تاریخ فرستاد و بار دیگر نشان داد که ملت ایران و جبهه مقاومت با تکیه بر ایمان و اراده، توان مقابله با توطئه‌های دشمنان را دارند.

ملت ایران، ملت امام حسین(ع) و ملت مبعوث

آیت‌الله مظفری با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی درباره ملت ایران و مکتب امام حسین(ع)، خاطرنشان کرد: امام شهید ما نیز در آخرین سخنرانی خود، پس از اشاره به نقش مردم در خنثی‌سازی توطئه‌ها و فتنه‌ها، تأکید کردند که اگر بار دیگر حادثه‌ای در کشور رخ دهد، خداوند این ملت را مبعوث خواهد کرد و همین مردم کار را تمام خواهند کرد.

وی با اشاره به جایگاه شهر زنجان به‌عنوان پایتخت شور و شعور حسینی گفت: ملت ایران، ملت مبعوث و برانگیخته‌ای است که درس خود را از مکتب سیدالشهدا(ع) به‌خوبی آموخته و در برابر دشمنان و یزیدیان زمان، از آرمان‌های خود دست نخواهد کشید.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با یادآوری واقعه کربلا و پاسخ تاریخی امام حسین(ع) به دعوت به پذیرش ذلت اظهار کرد: همان‌گونه که سیدالشهدا(ع) در برابر یزید زمان فرمودند «هیهات منا الذلة»، ملت ایران نیز امروز در برابر کسانی که می‌خواهند این ملت را به تسلیم و ذلت وادار کنند، همین شعار را سر می‌دهد.