به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه اجتماع اقتدار مردم سمنان، از آغاز برداشت محصول زیتون در استان خبر داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به ظرفیت باغی این استان اظهار کرد: سه هزار و ۱۰۰ هکتار از باغات زیتون استان سمنان بارور است و ۴۰ هکتار نیز به باغات غیربارور اختصاص دارد که عمدتاً شامل نهالستان‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده زیتون تولیدی استان برای تهیه روغن مصرف می‌شود، افزود: پیش‌بینی می‌شود از زیتون برداشت‌شده از باغات استان، هزار تن روغن تولید و استحصال شود.

قاسمی در ادامه با اشاره به پراکنش باغات زیتون در استان سمنان خاطرنشان کرد: شهرستان‌های گرمسار، آرادان، سرخه و سمنان بیشترین سطح زیر کشت زیتون را در استان به خود اختصاص داده‌اند.