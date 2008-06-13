رشیدپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیروز کریمی سرمربی پیشین تیم های فوتبال استقلال تهران و سرمربی فصل آینده تیم فوتبال استقلال اهواز مهمان برنامه "مثلث شیشه‌ای" است."

برنامه گفتگو محور "مثلث شیشه‌ای" هر شب جز یکشنبه‌ها روی آنتن شبکه تهران می‌رود و به موضوع‌های مورد علاقه مردم، گفتگو با هنرمندان، مسائل فرهنگی و اجتماعی و ... می‌پردازد که کریمی پس از لیلا ابراهیمی بانوی دونده کشورمان به عنوان دومین شخصیت ورزشی است که در این برنامه شرکت می کند.

ضمن اینکه در برنامه پنج شنبه شب "مثلث شیشه‌ای" رشیدپور اعلام کرده بود از بین علی کفاشیان، علی دایی، فیروز کریمی، امیر قلعه نویی یک نفر به عنوان میزبان برنامه جمعه شب خواهد بود که از این بین فیروز کریمی در این برنامه شرکت می کند.

"مثلث شیشه‌ای" در دکوری جدید با طراحی پیمان قانع از روز بیست و سوم اردیبهشت ماه روی آنتن رفته و تیتراژ آغازین و پایانی آن با اشعاری از رشیدپور به خوانندگی مانی آرام و امیر تاجیک ساخته شده است. رشیدپور و محمد قنبری تهیه‌کنندگان برنامه هستند.