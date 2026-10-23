تشدید نظارت بر بازار سمنان همزمان با بهبود رتبه تورمی استان

حمید دهرویه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات اخیر ستاد تنظیم بازار استان سمنان، از تشدید نظارت بر بازار کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم خبر داد و گفت: نظارت مستمر بر بازارهای استان از رویکردهای اصلی این ستاد است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به اجرای گشت‌های نظارتی و پایش مستمر بازار اظهار کرد: نظارت بر نحوه عرضه محصولات مصرفی و مورد نیاز مردم با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه اقدامات نظارتی دستگاه‌های ذی‌ربط نتایج مثبتی به همراه داشته است، افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، روند تخلفات اصناف در سراسر استان کاهشی بوده است.

دهرویه همچنین از بهبود جایگاه استان سمنان در شاخص تورم بین استان‌های کشور خبر داد و گفت: با همراهی کسبه و اقدامات انجام‌شده، رتبه استان در آخرین شاخص تورم از جایگاه دوازدهم به پنجم در مهرماه امسال ارتقا یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم این روند تصریح کرد: بهبود جایگاه استان در شاخص تورم باید همچنان دنبال شود و همراهی کسبه و فعالان صنفی در این زمینه مطلوب بوده است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان، ارتقای کیفیت نان تولیدی را از دیگر اولویت‌های مطرح‌شده در آخرین نشست ستاد تنظیم بازار استان برشمرد و گفت: بهبود کیفیت نان و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی از جمله موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد.

دهرویه در پایان با اشاره به نقش گزارش‌های مردمی در نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: بخشی از نظارت‌های دولت بر عملکرد اصناف از طریق گزارش‌ها و اعلام مسائل از سوی مردم در سامانه‌هایی مانند سامانه ۱۲۴ انجام می‌شود.