افت شاخص بورس عربستان در پی عملیات ارتش یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شاخص سهام عربستان سعودی با افت ۲.۳ درصدی، بزرگ‌ترین زیان هفتگی خود در بیش از دو سال گذشته را ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، نگرانی‌ها از پیامدهای عملیات یمن از عوامل مؤثر بر افت شاخص بورس عربستان عنوان شده است.