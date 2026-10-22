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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱:۰۷

افت شاخص بورس عربستان در پی عملیات ارتش یمن

افت شاخص بورس عربستان در پی عملیات ارتش یمن

رویترز از افت ۲.۳ درصدی شاخص بورس عربستان و ثبت بزرگ‌ترین زیان هفتگی این بازار در پی نگرانی‌ها از پیامدهای عملیات یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شاخص سهام عربستان سعودی با افت ۲.۳ درصدی، بزرگ‌ترین زیان هفتگی خود در بیش از دو سال گذشته را ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، نگرانی‌ها از پیامدهای عملیات یمن از عوامل مؤثر بر افت شاخص بورس عربستان عنوان شده است.

کد مطلب 6986738

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