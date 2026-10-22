به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی، پنجشنبه‌شب در نخستین یادواره شهدای شاخص پدافند غیرعامل کشور در یزد، با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر اهمیت پدافند غیرعامل اظهار کرد: پدافند غیرعامل موضوعی حیاتی و کلیدی برای کشور و یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی است که می‌تواند در برابر تهدیدات، زمینه حفاظت از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور را فراهم کند.

وی با اشاره به نقش پدافند غیرعامل در حفظ توان دفاعی کشور افزود: بخشی از پایداری توان موشکی، پهپادی و دریایی ایران در برابر حملات دشمن، به زیرساخت‌ها و تدابیر پدافند غیرعامل وابسته است؛ تدابیری که با ایجاد ظرفیت‌های دفاعی مستحکم، امکان استمرار فعالیت سامانه‌های نظامی را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب همواره بر تقویت این حوزه تأکید داشتند، تصریح کرد: گزارش‌های مربوط به پدافند غیرعامل در حوزه‌های کشوری و لشکری با دقت مورد توجه ایشان قرار می‌گرفت و برای اجرای تدابیر لازم در این زمینه پیگیری‌های مستمر انجام می‌شد.

جلالی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ تحمیلی اخیر ادامه داد: در جنگ ترکیبی، عرصه‌های مختلفی از جمله حوزه نظامی، زیرساخت‌های حیاتی، حضور مردم و رسانه مورد هدف قرار می‌گیرند و هرکدام الزامات و سازوکارهای خاص خود را دارند؛ ازاین‌رو، برای مقابله با چنین تهدیداتی باید همه مؤلفه‌های قدرت ملی به‌صورت هماهنگ تقویت شوند.

وی با اشاره به نقش پدافند غیرعامل در حفاظت از توان نظامی کشور گفت: ایجاد زیرساخت‌های دفاعی در مناطق راهبردی، از جمله سواحل خلیج فارس و تنگه هرمز، از اقداماتی است که با همکاری نیروهای مسلح دنبال شده و در افزایش ظرفیت دفاعی کشور نقش دارد.

پدافند غیرعامل؛ پشتوانه تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تلاش دشمن برای آسیب‌زدن به زیرساخت‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: یکی از عرصه‌های مهم جنگ، حمله به زیرساخت‌هایی مانند شبکه برق، گاز، سوخت، صنایع پتروشیمی، ارتباطات و رسانه ملی است؛ زیرا دشمن تلاش می‌کند با مختل‌کردن خدمات عمومی، زندگی مردم را با مشکل مواجه کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، پدافند غیرعامل علاوه بر حفاظت از زیرساخت‌ها، وظیفه مهمی در تداوم فعالیت آنها و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به چرخه خدمت‌رسانی بر عهده دارد.

جلالی با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنایع فولاد کشور در جریان حملات اخیر بیان کرد: با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی، قطعه‌سازی و طراحی بومی، بخش‌های آسیب‌دیده صنایع فولاد در مدت کمتر از سه ماه به چرخه فعالیت بازگشتند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت توان تعمیراتی و بازگشت‌پذیری زیرساخت‌ها در نظام پدافند غیرعامل است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن برخی زیرساخت‌های انرژی و ارتباطی کشور خاطرنشان کرد: نیروهای متخصصی که برای حفاظت از تأسیسات حیاتی و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده تلاش می‌کنند، از جمله مدافعان گمنامی هستند که نقش آنها در حفظ امنیت و تداوم زندگی مردم کمتر دیده می‌شود.

ناکامی دشمن در قطع ارتباط رسانه‌ای با مردم

جلالی با اشاره به نقش پدافند غیرعامل در حفاظت از زیرساخت‌های رسانه‌ای کشور گفت: یکی دیگر از عرصه‌های جنگ ترکیبی، جنگ رسانه‌ای است که در آن دشمن تلاش می‌کند با مختل‌کردن ارتباط رسانه‌ها با مردم و اثرگذاری بر روایت رویدادها، اهداف خود را دنبال کند.

وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، حفاظت از فرستنده‌های تلویزیونی و زیرساخت‌های ارتباطی از جمله اقداماتی بود که پیش از جنگ برای مقابله با تهدیدات احتمالی مورد توجه قرار گرفت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: با وجود حمله به تعدادی از فرستنده‌های پرقدرت و واردشدن آسیب به زیرساخت‌های رسانه‌ای، اقدامات فنی و تلاش نیروهای متخصص موجب شد پخش برنامه‌های رسانه ملی استمرار داشته باشد و طرح دشمن برای قطع ارتباط رسانه‌ای با مردم به نتیجه نرسد.

وی با تأکید بر اهمیت مقابله با جنگ روایت‌ها تصریح کرد: در کنار حفاظت فنی از زیرساخت‌های رسانه‌ای، توجه به محتوا و روایت رویدادها نیز اهمیت دارد و باید برای تبیین واقعیت‌ها و مقابله با عملیات روانی دشمن برنامه‌ریزی شود.

حضور مردم، مؤلفه مهم بازدارندگی ملی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از کشور اظهار کرد: دشمن در محاسبات خود تصور می‌کرد ممکن است نارضایتی‌های ناشی از مشکلات اقتصادی و مسائل داخلی، مردم را از کشور جدا کند؛ اما حضور مردم نشان داد که سرمایه اجتماعی و همراهی عمومی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی است.

وی افزود: مقاومت و حضور مردم در کنار توان دفاعی و ظرفیت‌های زیرساختی، مجموعه‌ای از عوامل بازدارنده را شکل می‌دهد که در مواجهه با تهدیدات خارجی اهمیت اساسی دارد.

جلالی با تأکید بر ضرورت تقویت همه ابعاد قدرت ملی گفت: پدافند غیرعامل تنها به حوزه نظامی محدود نیست، بلکه حفاظت از مردم، زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و ظرفیت‌های حیاتی کشور را نیز در بر می‌گیرد و باید متناسب با ماهیت تهدیدات جدید توسعه یابد.

معرفی شهدای شاخص پدافند غیرعامل کشور

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به شهدای شاخص این حوزه اشاره کرد و گفت: شماری از فرماندهان و مسئولان برجسته کشور که در حوزه‌های دفاعی، اطلاعاتی، هسته‌ای و حفاظت از زیرساخت‌ها فعالیت داشتند، در شمار شهدای شاخص پدافند غیرعامل قرار می‌گیرند.

وی از شهید سپهبد محمد باقری، شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، شهید سپهبد حسین سلامی، شهید سپهبد محمد پاکپور، شهید عزیز نصیرزاده، شهید سید اسماعیل خطیب، شهید محسن فخری‌زاده، شهید فریدون عباسی، شهید محمدمهدی طهرانچی و شهید احمد کریمی به‌عنوان شماری از چهره‌های برجسته‌ای یاد کرد که در عرصه‌های مرتبط با دفاع و پدافند نقش‌آفرینی داشتند.

جلالی با اشاره به فعالیت نیروهای گمنام پدافند غیرعامل در حفاظت از تأسیسات حیاتی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: در کنار شهدای شاخص، نیروهای بسیاری نیز در جریان انجام مأموریت‌های تخصصی و حفاظت از زیرساخت‌های کشور به شهادت رسیده‌اند که نقش و فداکاری آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شاخص و گمنام پدافند غیرعامل، برای این شهدا علو درجات و همنشینی با سیدالشهدا(ع) را از درگاه خداوند مسئلت کرد.