به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی شب پنجشنبه در نخستین یادواره شهدای شاخص پدافند غیرعامل کشور که با حضور سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در یزد برگزار شد، اظهار کرد: استقامت و پایداری جمهوری اسلامی مرهون جان‌فشانی شهداست که برای دفاع از میهن و حفظ مسیر امامت و ولایت از جان خود گذشتند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف نظام اسلامی افزود: پیروان مکتب امام علی(ع) و عاشورا در برابر ظلم و ستم تسلیم نمی‌شوند و دفاع از آرمان‌ها و حمایت از مظلومان، از اصول ماندگار این مکتب است.

استاندار یزد با بیان اینکه رویکرد دشمنان از جنگ نظامی به جنگ‌های شناختی و ادراکی تغییر کرده است، تصریح کرد: امروز باورها، ارزش‌ها و افکار عمومی با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی هدف قرار گرفته‌اند.

بابایی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر این تهدیدها گفت: همان‌گونه که در حوزه نظامی و سخت‌افزاری پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم، باید پدافند رسانه‌ای و فعالیت در شبکه‌های مجازی را نیز تقویت کنیم تا توطئه‌های شناختی دشمن خنثی شود.