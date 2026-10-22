  1. استانها
  2. یزد
۱ آبان ۱۴۰۵، ۱:۲۳

تقویت پدافند رسانه‌ای برای مقابله با جنگ شناختی دشمن ضروری است

تقویت پدافند رسانه‌ای برای مقابله با جنگ شناختی دشمن ضروری است

یزد- استاندار یزد با تأکید بر ضرورت تقویت پدافند رسانه‌ای و سایبری گفت: شهدای پدافند غیرعامل با جان‌فشانی خود، راه مکتب سیدالشهدا(ع) را امتداد بخشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی شب پنجشنبه در نخستین یادواره شهدای شاخص پدافند غیرعامل کشور که با حضور سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در یزد برگزار شد، اظهار کرد: استقامت و پایداری جمهوری اسلامی مرهون جان‌فشانی شهداست که برای دفاع از میهن و حفظ مسیر امامت و ولایت از جان خود گذشتند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف نظام اسلامی افزود: پیروان مکتب امام علی(ع) و عاشورا در برابر ظلم و ستم تسلیم نمی‌شوند و دفاع از آرمان‌ها و حمایت از مظلومان، از اصول ماندگار این مکتب است.

استاندار یزد با بیان اینکه رویکرد دشمنان از جنگ نظامی به جنگ‌های شناختی و ادراکی تغییر کرده است، تصریح کرد: امروز باورها، ارزش‌ها و افکار عمومی با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی هدف قرار گرفته‌اند.

بابایی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر این تهدیدها گفت: همان‌گونه که در حوزه نظامی و سخت‌افزاری پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم، باید پدافند رسانه‌ای و فعالیت در شبکه‌های مجازی را نیز تقویت کنیم تا توطئه‌های شناختی دشمن خنثی شود.

کد مطلب 6986744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها