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۱ آبان ۱۴۰۵، ۸:۳۱

ایرانی که ساختیم؛

فراخوان انتخاب شعار «سومین دوره جایزه ملی روایت پیشرفت» اعلام شد

فراخوان انتخاب شعار «سومین دوره جایزه ملی روایت پیشرفت» اعلام شد

دبیرخانه جایزه ملی روایت پیشرفت، فراخوان عمومی انتخاب شعار محوری سومین دوره این رویداد را با هدف مشارکت علاقه‌مندان و فعالان حوزه روایت پیشرفت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد ملی با هدف شناسایی، معرفی و الگوسازی از دستاوردها و پیشرفت‌های کشور و در راستای تقویت نهضت بازنمایی افتخارات ایران اسلامی، فراخوان عمومی انتخاب شعار محوری سومین دوره خود را اعلام کرد.

دبیرخانه جایزه ملی روایت پیشرفت در گام سوم این رویداد، در نظر دارد با مشارکت، هم‌اندیشی و دریافت ایده‌های خلاقانه عموم علاقه‌مندان، اهالی رسانه، راویان پیشرفت، پژوهشگران و تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی، شعار رسمی این دوره را با تکیه بر خرد جمعی برگزیند.

بر اساس این فراخوان، تمامی کنشگران و دغدغه‌مندان عرصه روایت پیشرفت می‌توانند از ۲۶ مهر لغایت ۱۱ آبان‌ماه، عبارت‌ها و شعارهای پیشنهادی خود را (حداکثر ۲ پیشنهاد برای هر شرکت‌کننده) از مسیرهای زیر ارسال نمایند:

پیام‌رسان بله: ارسال به شناسه @Nabze_Pishraft

تارنمای رسمی رویداد: rpish-raft.i

پس از پایان مهلت ارسال، پیشنهادهای دریافتی توسط هیئت داوران ارزیابی و شعار برگزیده سومین دوره رسماً معرفی خواهد شد تا محور اصلی فعالیت‌های رسانه‌ای، تبیینی و عملیاتی این رویداد ملی قرار گیرد.

کد مطلب 6986746
زهرا اسكندری

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