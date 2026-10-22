نظری منفرد: حضرت زهرا (س) معیار تشخیص حق از باطل در تاریخ اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین نظری منفرد عصر پنجشنبه در نخستین روز از مراسم عزاداری ایام فاطمیه اول که با حضور جمعی از اساتید، فضلا، طلاب و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در حسینیه دفتر مرحوم آیتالله العظمی فاضل لنکرانی (ره) برگزار شد، با تبیین عوامل انحراف برخی چهرههای اثرگذار در جامعه اسلامی اظهار کرد: دنیاطلبی از اصلیترین دلایل لغزش خواص و مردم است و ریشه بسیاری از تزلزلها و تغییر مواضع را باید در محبت و وابستگی به دنیا جستوجو کرد.
وی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در صیانت از حقیقت اسلام افزود: مکتب تشیع به فداکاریهای حضرت صدیقه طاهره (س) مدیون است و اگر ایستادگی و مجاهدت آن حضرت نبود، معلوم نبود امروز جامعه اسلامی در چه شرایطی قرار داشت.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به تحولات پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: در آن مقطع حساس تاریخی، حرکت حضرت زهرا (س) در دفاع از حق و روشنگری درباره مسیر صحیح، جایگاهی برجسته و تعیینکننده داشت و سیره آن حضرت، معیاری برای تشخیص حق از باطل به شمار میرود.
نظری منفرد با استناد به روایتی درباره خشنودی و خشم حضرت فاطمه زهرا (س) خاطرنشان کرد: در روایات آمده است که خشم و رضایت آن حضرت با خشم و رضایت خداوند متعال پیوند دارد و همین مسئله نشاندهنده جایگاه ویژه حضرت زهرا (س) در تبیین حق و باطل است.
وی با اشاره به عملکرد بخشی از جامعه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) گفت: مردم در آن آزمون بزرگ، آنگونه که باید از عهده مسئولیت خود برنیامدند و برخی افراد نیز با وجود برخورداری از پیشینه و جایگاه اجتماعی، در ادامه مسیر دچار انحراف شدند.
حب دنیا زمینه تغییر مواضع میشود
این خطیب حوزوی با اشاره به نمونههایی از تغییر مسیر برخی چهرههای صدر اسلام تصریح کرد: شبث بن ربعی از جمله افرادی بود که سابقه همراهی با پیامبر گرامی اسلام را داشت، اما بعدها مسیر دیگری در پیش گرفت و سرانجام در واقعه کربلا در جنایاتی بزرگ نقشآفرین شد.
نظری منفرد با بیان اینکه دگرگونی مواضع افراد میتواند از ضعف بنیانهای اعتقادی حکایت داشته باشد، اظهار کرد: اگر باورهای انسان از استحکام و سلامت برخوردار باشد، به آسانی دستخوش تغییر نمیشود و تغییر مکرر مواضع را باید در کنار عواملی همچون دنیاطلبی و ضعف اعتقادی مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به روایات مربوط به مراتب ایمان افزود: در آموزههای دینی به افرادی اشاره شده است که ایمانشان عاریتی است و این باور هنوز در عمق وجود آنان ریشه ندوانده است، در مقابل کسانی نیز وجود دارند که ایمان به خداوند در جان و باورشان رسوخ کرده و از استواری اعتقادی برخوردارند.
استاد حوزه علمیه قم با تبیین تفاوت میان ایمان ریشهدار و باورهای ناپایدار عنوان کرد: استقامت و پایداری یاران امام حسین (ع) در صحنههای دشوار، از شدت ایمان و استحکام اعتقاد آنان سرچشمه میگرفت و همین باور عمیق، زمینه ایستادگی آنان را فراهم میکرد.
نظری منفرد با تأکید بر ضرورت تحکیم مبانی اعتقادی در جامعه امروز گفت: نخستین گام برای مصون ماندن از لغزشها، محکم کردن پایههای ایمان است و یکی از مشکلات امروز جامعه نیز به همین موضوع بازمیگردد.
وی با اشاره به شرایط فرهنگی و ارتباطی نسل جوان افزود: اگر جوانان از ایمان استوار و اعتقادات صحیح برخوردار نباشند، در مواجهه با فضای مجازی و شرایطی که امکان لغزش در آن وجود دارد، ممکن است آسیبپذیر شوند، از این رو تقویت باورهای دینی و تحکیم بنیانهای اعتقادی اهمیت ویژهای دارد.
این استاد حوزه علمیه قم در ادامه با یادآوری نقش خواص در تحولات پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: برخی از چهرههای شناختهشده آن دوران، با وجود برخورداری از سابقه و موقعیت اجتماعی، در امتحان الهی عملکرد مطلوبی نداشتند و نتوانستند بر موضع اولیه خود استوار بمانند.
وی زبیر را از جمله این افراد برشمرد و گفت: زبیر در ابتدا از طرفداران امیرالمؤمنین علی (ع) بود، اما بعدها در جریان جنگ جمل در برابر آن حضرت قرار گرفت و با ایشان جنگید، این تحول نمونهای از دگرگونی مواضع برخی خواص در مقاطع حساس تاریخ اسلام است.
قم- استاد حوزه علمیه قم با تبیین جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در تحولات پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، آن حضرت را معیار تشخیص حق از باطل در تاریخ اسلام دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین نظری منفرد عصر پنجشنبه در نخستین روز از مراسم عزاداری ایام فاطمیه اول که با حضور جمعی از اساتید، فضلا، طلاب و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در حسینیه دفتر مرحوم آیتالله العظمی فاضل لنکرانی (ره) برگزار شد، با تبیین عوامل انحراف برخی چهرههای اثرگذار در جامعه اسلامی اظهار کرد: دنیاطلبی از اصلیترین دلایل لغزش خواص و مردم است و ریشه بسیاری از تزلزلها و تغییر مواضع را باید در محبت و وابستگی به دنیا جستوجو کرد.
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