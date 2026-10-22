محفل قرآنی در جوار گلزار شهید گمنام روستای عامری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام شهادت بی بی دوعالم حضرت فاطمه زهرا شلام الله علیها محفل قرآنی شهدایی پنجشنبه شب با شرکت مردم روستاهای درازی و بندر عامری و همچنین تعدادی ازشهروندان منطقه بندرگاه شهرستان بوشهر به میزبانی خادمان شهدادر جوار گلزارشهید گمنام روستای عامری برگزار شد.



دراین محفل نورانی پس ازتلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری ملی و حافظ کل قرآن کریم آقای سیدعلی حسینی ،نکته های تفسیری و آموزه های مفهومی توسط سیدنیام الدین حسینی بیان شد.

وی افزود: در راستای برگزاری کنگره ملی سرداران و ۲۰۰۰شهید استان بوشهر محافل قرآنی اهل بیتی با یادشهدا و امام شهیدمان منعقد میشود.

عرفان پور مسئول برگزاری محافل قرآنی درازی گفت:هدف از تشکیل این برنامه معنوی قرابت شهدایی این سه روستا به جهت تدفین همزمان سه شهید خوشنام در سال ۱۴۰۱ است.

سرهنگ شهابی فرمانده سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر در این آیین به تبیین دلایل وقوع انقلاب اسلامی از ابتدا تا کنون پرداخت و گفت:از آنجایی که دشمن آمریکایی صهیونی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بارها به دسیسه وبه قصد تخریب نظام جمهوری اسلامی پرداخته ولی به حول و قوه الهی و پشتیبانی مردم مبعوث هیچ غلطی نتوانسته بکند . لذا این کینه و عداوت با این نظام تمام شدنی نیست.

سرهنگ شهابی افزود: مردم مبعوث در بیش از ۲۰۰ و اندی شب به فرمان امام خویش لبیک گفته اند و اجازه نخواهند داد این میدان داری مقدس به دست وطن فروشان بیفتد.

در پایان آقای فاریابی مداح اهل بیت در رثای حضرت زهرا سلام الله علیها و ایام شهادت آن بانوی بزرگوار مرثیه سرایی کرد.