به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین آخوندزاده در حاشیه بازدید از بخش‌های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، با اشاره به توانمندی‌های پژوهشی این مرکز اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حوزه‌های پژوهش، فناوری و به‌ویژه پزشکی هسته‌ای، جایگاهی ممتاز در کشور دارد.

وی تصریح کرد: این دانشگاه دارای دانشمندانی در تراز بین‌المللی بوده و پنج تن از اعضای هیات علمی آن در زمره یک درصد برتر پژوهشگران جهان قرار دارند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پیشرفت‌های چشمگیر دانشگاه در زمینه‌های زیست‌فناوری و هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، بسیاری از مراکز تحقیقاتی بین‌المللی با اشتیاق تمایل به همکاری با این مرکز دارند.

آخوندزاده بیان داشت: وزارت بهداشت در راستای توسعه این توانمندی‌ها، حمایت‌های مالی و مدیریتی ویژه‌ای را از این دانشگاه در دستور کار دارد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه رئیس دانشگاه، معاون تحقیقات و فناوری، معاون درمان، مدیر حراست و سایر مدیران معاونت تحقیقات و فناوری از بخش‌های هوش مصنوعی، مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای و آزمایشگاه حیوانات این معاونت بازدید کردند.