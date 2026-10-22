به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، عصر پنجشنبه در دیدار با عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران که در ساختمان استانداری قم برگزار شد، توسعه ارتباطات دوجانبه و رسیدگی به مسائل اتباع پاکستانی ساکن و زائر در قم را از موضوعات مهم تعاملات میان دو کشور دانست.



استاندار قم با اشاره به موقعیت مذهبی و علمی این شهر اظهار کرد: قم پس از مشهد، دومین قطب زیارتی کشور به شمار می‌رود و هر سال زائران بسیاری، از جمله اتباع پاکستانی، برای زیارت و بهره‌مندی از فرصت‌های علمی و حوزوی به این استان سفر می‌کنند.



وی با اشاره به حضور اتباع پاکستانی در قم برای تحصیل علوم دینی، زیارت و فعالیت‌های اقتصادی افزود: مدیریت استان آمادگی دارد مسائل و درخواست‌های این افراد را با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری کند و برای بهبود شرایط زائران و مقیمان پاکستانی اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.



خدمات کنسولی در قم تسهیل می‌شود



بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی مناسب به نیازهای اتباع پاکستانی، پیگیری درخواست ارائه خدمات کنسولی در قم را از طریق هماهنگی با مسئولان ذی‌ربط ضروری دانست و بر فراهم شدن زمینه دسترسی آسان‌تر این افراد به خدمات مورد نیاز تأکید کرد.



در همین راستا، عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران، ضمن قدردانی از میزبانی و حمایت مسئولان استان، از برنامه سفارت این کشور برای ارائه خدمات کنسولی به اتباع پاکستانی در قم خبر داد و خواستار استمرار این خدمات به‌صورت ماهانه شد.



سفیر پاکستان با اشاره به حضور قابل توجه شهروندان کشورش در قم و رفت‌وآمد زائران پاکستانی به این شهر، ارائه خدمات کنسولی در محل را اقدامی مؤثر در کاهش مشکلات آنان عنوان کرد.



وی امور مرتبط با گذرنامه، تأیید مدارک و صدور اسناد سفر را از جمله خدمات مورد نیاز اتباع پاکستانی برشمرد و بیان کرد: ارائه این خدمات در قم می‌تواند از دشواری سفر به تهران برای انجام امور کنسولی بکاهد و دسترسی متقاضیان به خدمات سفارت را آسان‌تر کند.



ظرفیت‌های اقتصادی قم به همسایگان معرفی می‌شود



استاندار قم در بخش دیگری از این دیدار، با تبیین قابلیت‌های اقتصادی استان، بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های همکاری با کشورهای همسایه به‌ویژه پاکستان تأکید کرد.



وی با اشاره به برخورداری قم از ظرفیت‌های متنوع در بخش‌های صنعت، کشاورزی و صادرات اظهار کرد: این استان افزون بر جایگاه ممتاز علمی و حوزوی و برخورداری از توانمندی‌های کتاب و نشر، در عرصه‌های تولیدی و اقتصادی نیز قابلیت‌های قابل توجهی دارد.



بهنام‌جو موقعیت جغرافیایی قم، قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی کشور و نزدیکی به تهران را از جمله مزیت‌های استان برای جذب سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی دانست و بر لزوم معرفی این ظرفیت‌ها در تعامل با کشورهای منطقه تأکید کرد.



استاندار قم با اشاره به توان تولیدی استان در حوزه‌هایی نظیر لوازم خانگی، موتورسیکلت، کفش ماشینی، محصولات بهداشتی و آرایشی و فرش ابریشم، از سفیر پاکستان برای بازدید از نمایشگاه دائمی محصولات تولیدی قم دعوت کرد.



وی معرفی توانمندی‌های واحدهای تولیدی و ظرفیت‌های صادراتی استان را زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر طرف پاکستانی با فرصت‌های اقتصادی قم دانست و بر اهمیت توسعه مناسبات در این بخش تأکید داشت.



همکاری‌های فرهنگی و هنری گسترش می‌یابد



در ادامه این دیدار، سفیر پاکستان با اشاره به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی دو ملت، بر ضرورت تقویت ارتباطات مستقیم میان مردم ایران و پاکستان تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به زمینه‌های همکاری فرهنگی و هنری شد.



صدیقی همچنین پیشنهادهایی را در حوزه تعاملات فرهنگی مطرح کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به برگزاری نمایشگاه هنر اسلامی و اهدای یک اثر خوشنویسی به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) اشاره کرد.



توسعه برنامه‌های فرهنگی مشترک و حمایت از ابتکارهای هنری، از موضوعاتی بود که در چارچوب تقویت پیوندهای مردمی دو کشور مورد توجه قرار گرفت و سفیر پاکستان بر اهمیت فراهم شدن زمینه اجرای پیشنهادهای فرهنگی تأکید کرد.