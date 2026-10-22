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۱ آبان ۱۴۰۵، ۳:۱۰

هشدار یمن به شرکت‌های هواپیمایی: فرودگاه‌های عربستان در معرض حمله است

هشدار یمن به شرکت‌های هواپیمایی: فرودگاه‌های عربستان در معرض حمله است

مرکز هماهنگی عملیات انسانی در صنعا با انتشار هشدارهایی خطاب به شرکت‌های هواپیمایی، از خطر هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مرکز هماهنگی عملیات انسانی در صنعا به ارسال هشدارهای خود به شرکت‌های هواپیمایی درباره خطرات استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی ادامه می‌دهد.

بر اساس متن این هشدار، نیروهای مسلح یمن با اشاره به محاصره مستمر و تجاوز ناعادلانه نظام سعودی علیه ملت یمن، بار دیگر از تمامی شرکت‌های هواپیمایی خواسته‌اند از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان استفاده نکنند.

در این هشدار تاکید شده است که فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان در معرض هدف قرار گرفتن قرار دارند و ممکن است صحنه عملیات نیروهای مسلح یمن باشند. در عین حال، حریم هوایی بالای شهرهای مقدس مکه و مدینه از این هشدار مستثنا شده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواسته‌اند این هشدارها را جدی بگیرند و آنها را نادیده نگیرند.

در پایان این بیانیه، نیروهای مسلح یمن اعلام کرده‌اند: مسئولیت هرگونه خطر یا پیامد ناشی از رعایت نکردن این هشدارها، از جمله آسیب‌های احتمالی به هواپیماها، خدمه پرواز، مسافران و کارکنان، بر عهده بهره‌برداران خطوط هوایی خواهد بود.

کد مطلب 6986763

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