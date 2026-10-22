به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مرکز هماهنگی عملیات انسانی در صنعا به ارسال هشدارهای خود به شرکت‌های هواپیمایی درباره خطرات استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی ادامه می‌دهد.

بر اساس متن این هشدار، نیروهای مسلح یمن با اشاره به محاصره مستمر و تجاوز ناعادلانه نظام سعودی علیه ملت یمن، بار دیگر از تمامی شرکت‌های هواپیمایی خواسته‌اند از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان استفاده نکنند.

در این هشدار تاکید شده است که فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان در معرض هدف قرار گرفتن قرار دارند و ممکن است صحنه عملیات نیروهای مسلح یمن باشند. در عین حال، حریم هوایی بالای شهرهای مقدس مکه و مدینه از این هشدار مستثنا شده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواسته‌اند این هشدارها را جدی بگیرند و آنها را نادیده نگیرند.

در پایان این بیانیه، نیروهای مسلح یمن اعلام کرده‌اند: مسئولیت هرگونه خطر یا پیامد ناشی از رعایت نکردن این هشدارها، از جمله آسیب‌های احتمالی به هواپیماها، خدمه پرواز، مسافران و کارکنان، بر عهده بهره‌برداران خطوط هوایی خواهد بود.