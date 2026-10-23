پارادوومیدانی استارت مدال آوری را زد؛ کسب ۲ مدال توسط دختران

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی امروز (جمعه اول ابان) وارد پنجمین روز شد.

رقابت ورزشکاران کشورمان در این روز از بازی ها در حالی آغاز شد که آنها در روز سوم بازی ها ۴ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۶ برنز به سبدمدالی ایران اضافه کرده بودند. بدین ترتیب کاروان کشورمان با مجموع ۸۰ مدال شامل ۱۹ طلا، ۲۹ نقره و ۳۲ برنز و جایگاه ششم به کار خود پایان داد.

عملکرد نمایندگان ایران در این روز از بازی ها به این شرح است:

رکابزنان به خط پایان نرسیدند

رقابت دوچرخه‌سواری جاده کلاس B امروز برگزار شد، محمد دلیر با همراهی رضا رشنو در این بخش از مسابقات به میدان رفت اما خیلی زود کنار رفت و اصلا به خط پایان نرسید.

دختران پرتابگر ۲ مدال نقره و برنز کسب کردند

در رقابت پرتاب دیسک بانوان کلاس F۵۱/۵۲/۵۳ ، حنانه کعب عمیر با رکورد ۱۰.۳۶ متر و کسب امتیاز ۷۰۴ صاحب مدال نقره شد. همچنین فرزانه سهرابی‌تبار دیگر نماینده ایران در این بخش است که با رکورد ۱۰.۹۳ و کسب امتیاز ۶۶۸ به مدال برنز دست یافت.

تیم ریکرو بانوان ایران از کسب مدال بازماند

محدثه باباحبیب و سمیه رحیمی در ترکیب تیم ریکرو دوبل، در مرحله رده بندی با مغولستان رقابت کرد و با متحمل شدن شکست ۶ به ۲ از کسب مدال بازماند.

مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به این شرح هستند:

طلا

* آیلار جامی - پاراتکواندو

* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴

* سینا ضیغمی‌نژاد - پاراشنا کلاس S۱۰

* محمد صابر - پرتاب وزنه کلاس F۳۳

* سامان پاکباز - پرتاب وزنه کلاس F۱۲

* عرفان بندری - پرتاب نیزه

* امیرحسین علیپور - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* فائزه احمدی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* امیرمحمد حقیقت شناس - پاراتکواندو

* یاسین خسروی - پارادوومیدانی

* علیرضا زارع - پارادوومیدانی دوی ۴۰۰ متر

* علی نوایی - پاراجودو

* علیرضا بخت - پاراتکواندو

* حامد حق شناس - پاراتکواندو

* سعید افروز - پارادوومیدانی پرتاب نیزه

* احمد امین زاده - پاراوزنه برداری

* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی

* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا ۱۰۰ متر قورباغه

* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا ۵۰ متر ازاد

نقره

* معصومه تورانی - پرتاب نیزه

* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰

* مهدی اولاد - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* علی الفت نیا - پرش طول

* ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* بهروز فرزاد - دوچرخه سواری

* ابوالفضل ظریف - پاراشنا

* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی

* زهرا رحیمی - پاراتکواندو

* زینب مرادی - پارادوومیدانی

* آتنا محمدی ها - پارادوومیدانی

* علیرضا مختاری - پرتاب وزنه

* روح الله رستمی - پاراوزنه برداری

* محمدرضا خیرالله‌زاده - پاراجودو

* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی - دو ۱۰۰ متر

* ظفر ذاکر - پارادوومیدانی پرتاب نیزه

* فاطمه‌ زهرا امیریوسفی - پارادوومیدانی

* شهلا حدیدی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک

*محمد ابراهیم - پارادوومیدانی پرتاب نیزه

* زهرا آقایی - پاراوزنه برداری

* ظفر ذاکر - پارادوومیدانی پرتاب وزنه

* علی اکبر غریب شاهی - پاراوزنه برداری

* امیرمحمد بارانی - کامپوند

* مهدی صیادی - پاراوزنه برداری

* نیکو روزبهانی - پاراوزنه برداری

*شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر قورباغه

* شاهین ایزدیار - ۵۰ متر آزاد

* پرستو حبیبی - پارادوومیدانی پرتاب وزنه

* حنان کعب عمیر- پارادوومیدانی پرتاب دیسک

برنز

* محمد طاها حسن پور - پاراتکواندوکار

* فرزانه سهرابی‌تبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* حسن جانفشان - پاراتنیس روی میز

* محمد دلیر و رضا رشنو - دوچرخه سواری

* مهدی برچلو - جودو

* موسی غلامی - پاراجودو

* محسن بختیار - پاراوزنه برداری

* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا

* علی مطلبی - پاراشنا

* رضا حاتمی - پارادوومیدانی

* پریماه تورانی - پاراتکواندو

* سعید صادقیان پور - پاراتکواندو

* مریم عبدالله‌پور - پاراتکواندو

* محمد حسین کریمی جهان آبادی - پاراشنا

* علیرضا مختاری - پارادوومیدانی

* هاشمیه متقیان - پارادوومیدانی

*کوثر قرایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک

* فائزه دیبایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک

* مهدی پوررهنما - پاراتکواندو

* مرضیه نصراللهی - پاراتکواندو

* امیرحسین نیمروزی - پاراجودو

*علی اصغر ابارقی - پاراوزنه برداری

* هاشم رستگاری - پارادوومیدانی دوی ۴۰۰ متر

* صادق بیت سیاح - پارادوومیدانی پرتاب وزنه

* علی رشید آبادی - پاراشنا ۱۰۰ متر قورباغه

*حامد امیری - پارادوومیدانی پرتاب وزنه

* نسرین شاهی - پاراتیراندازی تپانچه ۵۰ متر

* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۴۰۰ متر آزاد

* حمید اسلامی - پارادوومیدانی دوی ۱۵۰۰ متر

* امان الله پاپی - پارادوومیدانی پرتاب نیزه

* لیلا کبک زن - پارادوومیدانی

* فرزانه سهرابی تبار - پارادوومیدانی پرتاب دیسک

ادامه دارد..

ادامه دارد...