به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: قیمت نفت پس از پایان جنگ با ایران بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

ترامپ با اشاره به موضوع هسته‌ای ایران بار دیگر مدعی شد که آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ناچار به اقدام بوده است.

وی همچنین ادعا کرد: حجم نفت عبوری از تنگه هرمز در هفته گذشته از میزان عبور نفت در هر دوره پیشین حتی پیش از جنگ، بیشتر بوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای بی اساس خود افزود: پس از هدف قرار گرفتن سطوح فرماندهی ایران، دیگر کسی را برای مذاکره در اختیار ندارد.

افزایش بهای نفت در پی جنگ با ایران، فشار اقتصادی بر دولت دونالد ترامپ را تشدید کرده و رئیس‌جمهور آمریکا بارها وعده کاهش قیمت‌ها پس از پایان جنگ را داده است.

همچنین محدودیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، فشارهای اقتصادی بر دولت دونالد ترامپ را تشدید کرده است؛ فشاری که رئیس‌جمهور آمریکا را بار دیگر به تکرار وعده کاهش قیمت نفت پس از پایان جنگ واداشته است.

با توجه به نقش راهبردی تنگه هرمز در انتقال انرژی جهان و کنترل و محدودیت‌های اعمال‌شده بر عبور کشتی‌ها از این آبراه، جلوگیری از عبور شناورهای متخلف از سوی ایران، به یکی از عوامل تشدید نگرانی‌ها درباره عرضه نفت تبدیل شده است.